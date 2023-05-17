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拜登為「協商債限」縮短亞洲行　星媒：恐損及美國海外公信力

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登為了提早返美協商債限，縮短了亞洲出訪行程。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

美國總統拜登將縮短亞洲行，雖會如期赴日本出席G7峰會，但取消訪問澳洲、巴布亞紐幾內亞的行程，提早返美協商債限。星媒分析，此舉恐傷害美國海外公信力，有損拜登的外交努力。

白宮16日發布聲明表示，拜登（Joe Biden）本週赴日本出席七大工業國集團（G7）峰會後，將於週日（21日）返回美國和國會領袖會面，「確保國會在最後期限前採取行動，避免債務違約」。

外電報導，拜登原預定22日前往巴布亞紐幾內亞訪問，並與太平洋島國18位領袖會面，成為歷來首位走訪當地的現任美國總統，凸顯美國力求在太平洋地區抗衡中國勢力。

拜登原本也計劃到澳洲雪梨出席「四方安全對話」（Quad）峰會，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，由美國、日本、印度、澳洲組成的Quad峰會將改在G7峰會場邊舉行。

對於拜登縮短亞洲行，提早返美協商提高政府負債上限，「海峽時報」（The Straits Times）今天引述分析家指出，這雖然是為了美國國內緊急優先事項而做出的決定，但很可能傷害美國在海外的公信力。

美國智庫「哈德遜研究所」亞太安全事務主任克羅寧（Patrick M. Cronin）表示，美國總統必須把國內財務償付能力置於海外訪問之前，了解美國政治的人會理解拜登的決定。

不過，克羅寧也說，當美國連「現身」都做不到，將損害美國形象。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）專家李柏（Jon Lieber）分析，「如果拜登在國內失去正當性，也無法在國際事務有所作為」，債限是很重要的議題，恐影響拜登連任機會。但無論如何，這都難免影響拜登在外交上的努力。

白宮聲明強調，提升像是Quad這類夥伴關係仍是拜登政府首要工作之一。美國期待在未來這一年，找到其他方式與澳洲、Quad、巴布亞紐幾內亞及「太平洋島國論壇」領袖互動往來。

儘管如此，美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員庫伯（Zack Cooper）指出，縮短這趟亞洲行的決定不僅會傷害美國公信力，也影響拜登政府在亞洲的公信力。

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