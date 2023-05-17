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隔壁恩愛聲太震撼！她被魔音傳腦沒法睡　跪求鄰居：把床搬去另一邊

▲▼阿里每天被鄰居恩愛的聲音吵到睡不好覺。（組圖／翻攝自推特、CFP）

▲阿里每天被鄰居恩愛的聲音吵到睡不好覺。（組圖／翻攝自推特、CFP）

記者葉睿涵／編譯

加拿大一位名為阿里（Ali）的女子，最近絕望地懇求她的鄰居將床移到另一處，因為對方的床與她的只有一牆之隔，因此隔壁這對小情侶每次不分日夜恩愛時，歡愉的叫聲都會將她吵醒，讓她痛苦不已。

據《每日郵報》報導，阿里最近在網上透露，她家隔壁的小情侶「擁有非常健康的性生活，而且十分持久」，讓她感覺很尷尬。原來，阿里的臥室與對方只有一牆之隔，而且床也擺在一起，因此阿里每天只要進臥室睡覺，就會聽到隔壁傳來「鼓掌」的害羞聲音。

阿里抱怨，由於鄰居總是喜歡不分日夜地恩愛，因此她經常在晚間被吵得水不來，早上又被啪啪聲吵醒，讓她感覺「快要瘋了」。為了讓對方意識到自己的行為已構成擾鄰，阿里便在鄰居家門口留下一張紙條，希望對方能有所改善。

她寫道，「友情提醒，我們家之間的牆比2位想像的還要薄得多，因此我很為你們健康的性生活感到高興，但我不希望自己也成為其中的一部分，因為這已經嚴重影響我的睡眠，希望你們能把床搬到房間的另一邊去。」阿里還在紙條旁留下2瓶啤酒作為答謝禮。

幾個小時後，阿里發現鄰居將紙條和啤酒都取走了，於是她滿心期待事情會有所改善。她表示，「我原本以為這招起了作用，因為男鄰居在晚間清喉嚨的聲音聽起來變得比較遠了，但我沒想到的是，5個小時後，我就在清晨6點再次被他們的歡愉聲吵醒。」

阿里在推特無奈寫道，「女鄰居在清晨6點的時候大聲地呻吟了2次，現在他們的床都撞到牆壁了，我只能祝大家周六愉快。」阿里的遭遇在網上曝光後瞬間吸引了不少網友的同情，還有網友開玩笑說「看起來你比他們更需要這些啤酒」，但也有人認為阿里的要求有些過頭了，「你應該關注自己的身心健康，而不是要求別人為你改變」。

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