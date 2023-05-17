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岐阜飆逾35度高溫　日本2023年首次迎來猛暑日

▲▼ 日本17日出現高溫天氣。圖為東京港區。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本17日出現高溫天氣。圖為東京港區。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社東京17日綜合外電報導

日本今天各地晴朗氣溫飆升，岐阜縣揖斐川町下午3時出現攝氏35.1度高溫，是日本今年首次出現飆破35度的「猛暑日」，也是1993年以來，時隔30年在5月中旬就出現「猛暑日」。

日本把氣溫攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。日本朝日電視台報導，東京今天也是時隔19年在5月中旬出現「真夏日」。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，日本列島今天受高氣壓籠罩，各地晴朗，其中在東日本及北日本靠太平洋側等地區又受到焚風現象影響，多數呈現夏季般酷暑天氣型態。

岐阜縣揖斐川町今天下午2時50分氣溫飆升到35.1度，不僅是日本全國今年首次出現氣溫超過35度，也是1993年以來再度在5月中旬出現「猛暑日」。

彙整在日本當地時間下午3時的各地最高溫，群馬縣神流町34.8度、埼玉縣秩父市34.6度，連東京市區也有31.6度，許多地區都出現「真夏日」。

在這種高溫下，福岡縣久留米市一所國中有學生為了運動會練習時身體不適，其中7人疑似中暑送醫，校方表示皆無生命危險。大阪市也有3名小學生在上體育課時疑似中暑送醫。

東京消防廳表示，截至今天下午3時止，共有8名男女疑似中暑被緊急送醫，年齡從10多歲至90多歲都有，8人中有2人為中等症狀，另6人屬輕症。

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