泰國前市長遭判死刑　「僱槍手殺人」策劃暗殺

▲泰國法院認定川就是幕後指使者，以策劃、僱傭殺手罪名，判處川死刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國下級法院近日宣布，判處現年52歲的前市長川（Charinrat "Chuan" Kruthirat）死刑，原因是涉嫌在2021年謀殺為窮人爭取農田的律師兼土地權利活動人士索薩克（Somsak）。此案槍手及另名被告則被判處無期徒刑。

泰媒Thaiger報導，這起案件發生在南部董里府，索薩克當時正帶領一場為貧困農民爭取土地權利的運動，當地農民在無有效租約的狀態下占領油料種植園，立場與政府機構、獲政治人物支持的私人公司不同。已知索薩克曾接獲死亡威脅，就在2021年5月4日上午7時40分，他在住處附近的橡膠種植園被槍手開槍打死。

當年事情發生後，人權觀察組織呼籲泰國當局展開調查，「泰國不應坐視南方省分活動人士因發聲力挺自身社區而被謀殺，應該立即展開可信且公正的調查，把該為索薩克之死負起責任的人繩之以法。」

時隔兩年，泰國法院認定川就是整起案件的幕後指使者，以策劃、僱傭殺手的罪名判處死刑，前村長雅伊普阿（Chalermwat“Yai Pua”Nokroorak）判處無期徒刑，槍手尼爾（Saranyoo “Nil” Kueboonsong）因協助警方調查並坦白認罪，刑期從死刑減輕為無期徒刑。在法院宣判後，前市長川、前村長雅伊普阿及槍手尼爾共3名男子被帶往監獄。