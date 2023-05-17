登機證「這問題」恐上不了飛機！　代價比1張機票還貴

▲ 搭機前應注意登機證上的資料正確無誤。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

搭飛機前有許多注意事項，除了提前到機場以外，仔細確認登機證上的資料也十分重要，一名男子發現登機證上的名字拼錯一個字，改資料所需的費用卻比買一張機票還貴，不過網友都警告他，千萬別心存僥倖，否則恐怕上不了飛機。

《鏡報》報導，許多旅客會將登機證下載到手機或印出來，但除了確保不會弄丟，還得確認上頭所有資料都正確無誤，因為即便只是非常微小的錯誤，都可能導致旅客無法登機。

一名網友在Reddit上表示，他發現自己的登機證上名字拼錯，和護照上的名字差了一個字母，於是上網向空服員發問，是否能夠碰碰運氣，帶著拼錯的登機證去搭機。

他的名字是John Michael Smith，登機證上卻打成Jon Michael Smith，「很明顯是同個名字，只是拼法略有不同」，但更改機票資訊所需的費用比買這張機票還貴，想知道自己是否可能在不改資料的狀況下闖關成功。

但網友都警告，他可能因此無法登機。一名空服員提到，有次接受安檢時，親眼看見前方一名女子遇到相同的問題，最後沒能過關。還有一名網友分享，他從紐約轉機到義大利時，就因為登機證上沒有中間名被耽擱，差點被拒絕登機。