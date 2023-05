右手指甲出現「一條淡棕色細線」　女以為瘀傷意外被美甲師救命

▲美甲師提醒女子指甲上有異狀,意外救人一命。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國蘇格蘭32歲女子史黛西(Stacey Boss)發現指甲上突然多出一條細線,去做美甲時,美甲師一看不但拒絕讓她做美甲,還要她趕緊去看醫生,才發現原來罹患罕見皮膚癌,被美甲師救了一命。

史黛西2019年11月開始,發現右手拇指上突然多了一條淡淡棕色,但她以為可能只是瘀傷,便沒有特別在意,直到一名美甲師提醒才去就醫,診斷發現她罹患縱向黑甲症(Subungual Melanoma),是一種發生在指甲下的罕見皮膚癌。

