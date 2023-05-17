右手指甲出現「一條淡棕色細線」　女以為瘀傷意外被美甲師救命

▲美甲師提醒女子指甲上有異狀，意外救人一命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國蘇格蘭32歲女子史黛西(Stacey Boss)發現指甲上突然多出一條細線，去做美甲時，美甲師一看不但拒絕讓她做美甲，還要她趕緊去看醫生，才發現原來罹患罕見皮膚癌，被美甲師救了一命。

史黛西2019年11月開始，發現右手拇指上突然多了一條淡淡棕色，但她以為可能只是瘀傷，便沒有特別在意，直到一名美甲師提醒才去就醫，診斷發現她罹患縱向黑甲症(Subungual Melanoma)，是一種發生在指甲下的罕見皮膚癌。

Scots mum's 'bruise' under fingernail turned out to be rare skin cancerhttps://t.co/fQockorW4O — The Daily Record (@Daily_Record) May 11, 2023

史黛西表示，當美甲師拒絕為她做服務時，讓她十分疑惑，「我不知道黑色素瘤竟然會出現在指甲下，我注意到指甲出現東西其實一段時間了，真的多虧美甲師提醒我」。

史黛西前去一般門診就醫後，被轉到專門皮膚科就診，然而後來新冠肺炎大流行，導致就診又被延誤，直到今年3月才進行手術切除指甲和部分骨頭，目前正在接受更多檢查，以確定黑色素瘤沒有擴散到別處。