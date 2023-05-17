走私大麻判死刑！　新加坡「三周內處決2人」不顧反對聲浪

▲新加坡監獄管理局。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

新加坡政府17日處決一名涉嫌走私1.5公斤大麻的囚犯，是三周內第二度執行死刑。《美聯社》寫道，儘管越來越人呼籲新加坡停止處決毒品罪犯，該國依然堅持死刑。

新加坡人權組織「Transformative Justice Collective」表示，這名37歲死囚於2019年被定罪，但監禁時間長達7年，他希望重審案件，因為DNA及指紋證據僅能證明他持有另一批數量少得多的大麻，但最終上訴16日在沒有舉行聽證會的狀況下被駁回，他也於17日伏法。

「Transformative Justice Collective」成員安娜瑪萊（Kokila Annamalai）表示，新加坡目前約有600名死刑犯，主要都是與毒品相關的罪名。根據該國法律，走私逾500公克大麻可能被判死刑，先前因為新冠疫情暫停執行2年，去年恢復後處決11名毒品死刑犯。

▲新加坡丹那美拉監獄（Tanah Merah Prison）的囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

2022年，新加坡依據走私海洛因罪名，處死馬來西亞籍男子達瑪林安（Nagaenthran Dharmalingam），但此人被認定罹患精神殘疾，「智商不到70」，很可能遭人拐騙犯案，在當時引發國際反彈。3周前，該國以走私大麻罪名，處死46歲新加坡籍男子譚加拉朱（Tangaraju Suppiah），儘管他被捕時未攜帶毒品也否認罪行，但檢方宣稱電話號碼追蹤到負責協調毒品運送的人就是他。

《美聯社》寫道，聯合國、人權組織、英國億萬富豪兼維珍集團董事長布蘭森（Richard Branson）都呼籲停止執行毒品相關罪名死刑，因為越來越多證據顯示，死刑並不是有效的遏止方式。但新加坡當局堅稱，所有囚犯都接受了正當法律程序，而死刑仍是「新加坡針對毒品需求及供應的全面危害預防策略的一部分」。

國際特赦組織（Amnesty International）指出，除了新加坡以外，印尼去年也執行了112次與毒品有關的處決。相較之下，泰國已經把大麻合法化，馬來西亞也終止了部分重罪的強制性死刑。