合資買彩券中15億！男出去玩沒跟到　「怒告24同事」討獎金

▲ 貝茲沒有分到獎金，氣得向同事提告。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大安大略省一名男子經常和同事一起合資買彩券，有次外出度假時，同事合購的彩券中了5000萬美元（約新台幣15.4億元）大獎，他理所當然認為自己也有份，卻沒有分到任何一毛錢，讓他暴怒向24名同事提告。

根據《鏡報》，54歲男子貝茲（Christopher Bates）在飛機製造公司「龐巴迪」（Bombardier）上班，平常都會揪同事合資買彩券，有次外出旅遊期間，同事合資買的彩券竟中了5000萬美元大獎，24人每人都分到逾190萬美元（約新台幣5851萬元）獎金和2400美元（約新台幣7.4萬元）利息，他卻沒有分到。

貝茲得知此事後馬上聯絡律師，聲稱這個合資團體最早是他揪的，他也經常出資合購，這次同事卻因為他外出度假，將他排除在外，認為他有權參與平分獎金，2011年1月為此向24名同事提告。

同事們則聲稱，合資的規則是沒出錢就沒得分，且他們並沒有定期合購，而是在頭獎獎金超過3000萬美元時，有時候才會合資。

然而，貝茲並不是唯一一個主張有權獲得獎金的員工。由於多名員工提告索賠，彩券公司暫緩發放獎金，但除其中2項以外，其他索賠指控都被駁回。彩券公司將頭獎分成26份，其中2份由法院持有，直到裁決出爐，決定貝茲是否有權平分的民事審判正在多倫多進行。