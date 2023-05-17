WHO剛取消全球公衛緊急事件！美CDC警告：猴痘「今夏」恐捲土重來

▲美國CDC擔憂猴痘疫情會捲土重來。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）日前將猴痘從「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）中移除，但已連續5周病例數都是雙位數的台灣疫情卻還未降溫。最近，美國疾病管制與預防中心（CDC）也警告，隨著夏天的腳步越來越近，猴痘疫情有可能會再度爆發。

據《紐約郵報》報導，美國CDC表示，人們在暑假期間聚集在一起參加節日或活動的機會增加，讓猴痘傳染的風險隨之增高，因此當局擔心猴痘疫情可能會在今夏捲土重來。

該機構透露，芝加哥地區在4月17日至5月5日間共通報了12宗猴痘確診病例，另有1宗疑似為猴痘的病例，顯示猴痘疫情依舊嚴重，而且這些患者都是男性，但他們都未住院治療。

美國CDC指出，這13名患者中有9人曾接種過預防天花和猴痘的JYNNEOS疫苗。儘管猴痘致命的機率不高，但有些人可能會病得很重，而接種疫苗可有助於減輕感染症狀和嚴重程度，因此美國CDC鼓勵有患病風險的人群盡快接種預防猴痘的疫苗。

猴痘這種病毒性疾病自2022年春天開始在全球性爆發，導致美國進入緊急狀態，並在2022年8月到達巔峰。截至今年5月10日，全美通報的猴痘病例已達3萬多宗。

克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）指出，猴痘患者最普遍的症狀就是皮膚會長出皮疹，這些皮疹一開始只會是小而平的腫塊，但它之後就會慢慢發展成水疱、膿疱，然後結痂，並在2至4周後脫落。

不過，不是每個感染病毒的人都會出疹子。猴痘的其他症狀也包括發燒、淋巴結腫大、肌肉疼痛和疲勞。美國CDC提醒，猴痘不單只會在同性戀、雙性戀男性和變性人之間傳播，婦女、兒童和異性戀男性也可能感染猴痘，而它最為普遍的傳播方式是通過親密接觸和皮膚接觸。