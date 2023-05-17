未婚夫竟是女兒身！　她交往2年「以為在跟男的做愛」

▲英國一名女子涉嫌「假扮男人」，與不知情的女友發生性關係。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國一名女子透過約會網站認識「男友」，交往近2年並論及婚嫁之際，卻意外發現對方竟是「女兒身」。40歲的西爾瓦諾（Blade Silvano）被指控策畫一場「複雜騙局」，讓女友相信自己是男人，甚至在性交時使用異物插入，如今面臨身體侵犯指控。

鏡報等外媒引述檢方說法報導，這對情侶2016年12月第一次見面，隨後在至少2個不同場合親吻並發生性關係。儘管西爾瓦諾主動求婚，後來卻誆稱罹患癌症，以此為由推遲婚禮。2018年9月，受害者的電子裝置進行聯絡人同步，卻發現「男友」資料自動連結的臉書帳號是一個陌生姓名，這才揭發伴侶真實身分。

檢察官希爾曼（Michael Hillman）指出，西爾瓦諾持續在性交時使用「未知物品」插入，並且總是穿著T恤和短褲，從未在女友面前裸體，也不允許對方碰觸私處。

This case is has it all. 由 PerthNow 發佈於 2023年5月16日 星期二

受害者出庭時表示，西爾瓦諾在2年來的對話及約會網站個人簡介中，都把自己描述為男性，包括曾經傳送自己「刮鬍子」的照片。她憤怒表示，被告「剝奪了我合意的權利。每個人都有權知道自己在和誰、以及什麼東西發生性關係。我同意和男性發生關係，而非女性。」

在法庭上，被告辯護律師懷特（Debra White）宣稱，雙方大部分時間靠WhatsApp溝通，根本沒有見面過，而通訊軟體上的對話只是一種幻想與角色扮演的交流，「這不是一段真實關係，而是探索她另一部分性格的機會。」不過，受害者當庭否認，「當情緒介入時，它感覺非常真實，我可以代表自己說，我不是在演戲。」

西爾瓦諾16日現身劍橋刑事法庭（Cambridge Crown Court）受審，她宣稱從未見過受害者本人，也沒有使用假名，而且聊天時「從未提過性別」，更否認2項身體侵犯罪名。

調查也發現，西爾瓦諾被揭穿真實身分時另有伴侶，但受害者堅稱提告的行為並非對此報復。全案仍在審判中。