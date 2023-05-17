馬拉威「河馬撞船」整艘翻覆　1歲童死亡、23人失蹤

▲船隻穿越水域時，突然遭到一隻河馬撞擊，造成船隻傾斜翻覆。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家馬拉威15日一艘載著37人的船隻遭河馬襲擊，導致船隻翻覆，至今已有1歲童死亡、23人失蹤。已知事發地點是鱷魚、河馬出沒地，搜救人員仍在持續尋找失蹤者，但找到倖存者的希望越來越渺茫。

綜合CNN、BBC報導，事發於馬拉威南部偏遠的恩桑傑地區（Nsanje），這艘船正穿越夏爾河（Shire River）前往接近莫三比克邊境的農場，但卻突然遭到一隻河馬撞擊，船隻傾斜翻覆。

警方發言人薩拉科馬（Agnes Zalakoma）透露，當時船上載著37人，有13人獲救，還有23人失蹤，尋獲一名1歲童遺體，儘管搜救行動持續進行，但事發地點有鱷魚、河馬出沒，失蹤者恐怕已經遇難。

夏爾河有許多鱷魚、河馬的家園，且船隻與獨木舟往往過於擁擠或維護不善。當地議員甘達（Gladys Ganda）曾多次呼籲修建橋樑，如此一來民眾就不必冒著生命危險乘船或划獨木舟過河，不過她的主張無人理睬。

河馬是一種領地意識極強的動物，是世界上最危險的動物之一，雌性河馬極具攻擊性，在任何威脅之前會凶狠保護孩子。河馬是僅次於大象的第二大陸地動物，據統計每年在非洲造成約500人死亡。雄性河馬體重介於1600公斤至3200公斤，雌性河馬體重介於650公斤至2350公斤。