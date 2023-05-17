馬斯克：中若控制台　蘋果處境比特斯拉更嚴峻

▲電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社洛杉磯16日綜合外電報導

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，人人都應該關切美中之間的緊張關係。他並在訪談中談論到如果中國控制台灣，對特斯拉、對其他企業將產生何種影響。

美國財經媒體CNBC報導，特斯拉（Tesla）年度股東大會過後，馬斯克（Elon Musk）受訪談到美中之間你來我往的緊張氣氛時說，每個人都該為此感到擔憂。

當被問到中國是否將採取行動控制台灣，這位南非出生、2002年成為美國公民的大亨說：「統一台灣是中國官方政策，不需要額外解讀。」

當被問及中國控制台灣是否不利於特斯拉、不利於其他公司，馬斯克說：「中國經濟與全球其他經濟體猶如連體嬰，現在卻要彼此切割，這就是問題的嚴重性。」

他說：「比起特斯拉，這種情況對許多其他企業來說更加糟糕。我的意思是，比如說，我不知道你要到哪裡才能買到iPhone。」

蘋果公司（Apple）去年9月宣布已開始在印度組裝iPhone 14，以減少對中國製造的依賴。特斯拉在上海製造汽車，在加州、德州和德國也有工廠。

馬斯克說：「我們在中國拓展的能力受到一些限制，因此只能依產能製造出最多數量的汽車。這並不是需求的問題。」

他承認特斯拉仰賴台積電生產的處理器，蘋果也是如此。

至於中國尋求掌控台灣是否為不可避免的情勢，馬斯克認為，「這是他們的政策，我認為大家應該嚴肅以對」。