G7廣島峰會討論核裁軍　首日成果擬明載「強化核不擴散體制」

▲G7領袖峰會將在廣島市登場，原子彈倖存者計算《禁止核武器條約》在山形區生效以來的日子。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

七大工業國集團（G7）領袖峰會19至21日將在廣島登場，日本《共同社》獨家報導指出，本屆峰會第一天將發表核裁軍成果要點草案，明載要將《核武禁擴條約》（NPT）作為基礎，強化核不擴散體制，具體項目包括擁核武國家彼此公開核武戰力，以求確保透明度，同時持續削減核武量等等。

《核武禁擴條約》承認美英法中俄5國擁有核武，而禁止其他國家擁有。不過，俄羅斯今年2月宣布暫停履行美俄《新削減戰略武器條約》（New START），北韓與伊朗持續研發核武，中國不透明加強軍備等等，使得核裁軍談判遲無進展。

▲G7領袖預計第一天討論「核裁軍」。（圖／達志影像／美聯社）



《共同社》引述外交消息人士說法報導，G7領袖預計19日參觀廣島和平紀念資料館後，針對「核裁軍」主題進行討論，成果要點草案將明載5大核心內容，包括強化核不擴散體制、擁核國家確保透明度、反對威脅使用及使用核武、持續削減核武、推動各國領袖訪問核爆地點。

此外，G7領袖也將共同指出，為了確保透明度，擁核國互相公開核武戰力是至關重要的，各方也正在協調確認《全面禁止核試驗條約》（CTBT）生效及《禁止生產核武裂變材料公約》（FMCT）談判啟動的必要性。