野戰釀意外！20歲女「雙手遭綁」墜20樓亡　17歲男友下場曝

▲年輕情侶在頂樓發生性行為，沒想到女方卻意外墜樓。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

南韓一名的20歲女子從20樓高的公寓頂樓墜樓亡，而她的雙手還被反綁在背後，經調查是當時她和17歲男友發生性行為卻出意外，而男友辯稱，他盡了注意的義務，法院15日判男子緩刑2年。

據《segye》報導，20歲的A女當時想跟B男在大邱市某公寓頂樓杆附近發生性關係，而B男用圍巾將女子的手反綁，不料，女子起身失去平衡，直接從20樓高墜落。對此，檢方以過失殺人罪起訴B男，稱他沒有盡到防止墜落的義務。

B男辯稱，這事情是偶然發生的，他盡了當時本該注意的義務。法官認為，2人坐的通風口離屋頂欄杆很近，可以預期有可能會發生危險，而B男卻沒有扶住女子的身體，考量到上述情況，因為是B男疏忽造成意外。最後法院他當時還是一名青少年，所以判緩刑2年。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 統聯、台灣大車隊遭詐團盯上！乘客詐騙電話接不完 「這5碼」開頭要小心

▸ 「金融巨鱷」索羅斯驚傳心臟病發過世！ 本人發文澄清

▸ 把握好天氣！ 明鋒面接近 週五全台轉雨