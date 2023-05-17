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創歷史次高！三星Q1財報庫存飆破55兆韓元　半導體占比近6成

▲▼三星電子今年第一季合併營業利益僅6402億韓元，比去年同期大跌95%，且半導體部門更創下4.6兆韓元赤字。（圖／CFP）

▲三星最新公布的首季資產負債表顯示半導體庫存居高不下。（圖／CFP）

記者陳致平／綜合報導

南韓科技巨頭三星電子最新Q1季報揭露半導體部門生產過剩的困境，庫存總量飆升至近55兆韓元（約合41億美元），這是繼去年9月底後次高的庫存金額，其中半導體庫存占了60%，創新高超過30兆韓元，反映全球需求疲軟的困境。

根據韓國媒體BusinessKorea的報導，全球消費市場需求放緩，三星接連面臨半導體庫存過多的困境。根據本月15日公布最新季度報告顯示，三星在今年第一季的庫存金額超過了55兆韓元，且半導體庫存量相較前一季度並未下降，反而持續增加，同期庫存資產占總資產比例也從9.7%增至10.8%。

值得注意的是，在此次公布的資產負債表中，三星半導體（DS）部門的庫存金額突破30兆韓元的大關，相較上一季度的29.576兆韓元，增加了2.8905兆韓元，半導體總庫存資產佔總庫存資產的比例為58.7%，高達一半以上。

截至3月底，三星的庫存周轉率也下降了，從去年年底的4.1倍降至今年第一季度的3.5倍。另外，因記憶體市場銷售價格持續下跌，庫存價值也在下降，三星電子在今年第一季度就因庫存資產估值損失達到2.512兆韓元（約1.8億美元）。

對此，三星已積極採取措施來調節庫存，包含暫時減少採購量，並嚴格管控零組件和成品的庫存水位，然而目前仍未知何時可降低庫存量。

▲▼三星。（圖／路透）

▲三星日前宣布將在日本橫濱建立晶片研發基地。（圖／路透）

另外，根據韓媒日前報導，三星電子正專注於彌平與晶圓代工龍頭台積電之間的差距。從今年起動作頻頻，將在日本橫濱建立一個新的晶片研發基地，預計耗資超過約68億新台幣，此舉被視為三星在增強綜合開發能力和促進日韓晶片行業合作方面的努力。

三星還計劃在日本設立名為"Samsung Research Japan"的新綜合研究中心，專注於設備體驗部門。外界普遍認為，這些舉措表明三星正試圖通過重組相關研發機構，提升其綜合開發能力。

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