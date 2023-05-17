台積電也出席！　岸田文雄18日與「7全球晶片高層」會談

▲日相岸田文雄將會見各國半導體企業高層。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄18日會與海外多間大型半導體企業負責人會面，屆時將會邀請各企業積極在日本投資並與日本企業共同合作。全球半導體巨頭的高管齊聚相當罕見，台積電董事長劉德音也將出席。其他與會人士則分別來自美國的英特爾、IBM、美光科技、應用材料，還有南韓的三星電子以及比利時研發機構「imec」。

根據《讀賣新聞》報導，各國半導體龍頭企業齊聚一堂實屬罕見，半導體在經濟安全保障層面的重要性越來越高，日本政府此舉也被認為是有意藉此加強日本半導體產業的競爭力。會談預計會在首相官邸舉行，包含台積電在內的7間半導體企業的董事長或是CEO將會代表出席。

除了岸田文雄外，經濟產業大臣西村康稔、官房副長官木原誠二也將出席此次會議。報導中特別提到，台積電是晶圓代工廠，應用材料則是全球最大的製造設備廠商，英特爾、三星與美光科技等企業為先進半導體開發與製造廠商。而IBM和imec目前正在與日本企業Rapidus合作，目標在日本國內生產次世代半導體。

日本半導體在1980年代曾經席捲全球，但卻仍落後於海外其他製造商。然而如今在製造設備與材料上，日本有不少相關企業領先國際。岸田文雄作為首相，希望能夠促進海外企業與日本企業的合作，並且透過與這些高管交換意見，思考未來強化半導體產業的相關對策。