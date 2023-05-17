　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩時隔1個月公開露面　攜女視察間諜衛星發射準備工作

記者詹雅婷／綜合報導

北韓官媒朝中社報導，國家領導人金正恩16日視察該國第一顆軍事偵察衛星，並批准下一步行動計劃。這是金正恩時隔一個月公開露面，女兒金主愛也跟在他身邊。

▲▼ 北韓領導人金正恩帶著女兒金朱愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩帶著女兒金主愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透，下同）

韓聯社指出，金正恩16日前往偵查衛星發射準備委員會的工作進行現場指導，查看已完成各項檢查與測試的「軍事偵察衛星1號」。依據朝中社發布的照片，金正恩帶著女兒金主愛現身，兩人均身穿實驗室白色外衣並戴上帽子，推測用紅布條圍起的部分便是衛星實物。

▲▼ 北韓領導人金正恩帶著女兒金朱愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透）

金正恩表示，成功發射軍事偵察衛星是當前國家安全形勢下的迫切需求，是把黨與政府旨在增強國防力量政策落實的過程，也可推動國家太空軍事及科技事業進一步發展。他也說，美韓反對北韓的圖謀越是猖狂，越要積極轉守為攻，予以遏制，堅決守護國家主權和正當防衛權。

▲▼ 北韓領導人金正恩帶著女兒金朱愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透）

金正恩高度評價委員會盡職盡責，若說軍事偵察衛星1號在上月完成製作，那這次就是搭載準備完畢，推測金正恩所批准的未來行動計劃，可能是在近期內將已完成製作與搭載準備的衛星對接到運載火箭上進行發射。但官媒並未提及確切發射日期等相關細節。

專家表示，北韓可能把氣候條件與重大政治事件等因素納入考量，調整衛星發射的理想時間。北韓研究大學教授金東燁（Kim Dong-yub）認為，「根據運載工具準備情況，最早可能在6月發射。」

▲▼ 北韓領導人金正恩帶著女兒金朱愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透）

▲▼ 北韓領導人金正恩帶著女兒金朱愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
公審女客！咖啡廳老闆「真面目曝光」　臉書被灌爆
大阪環球影城宣布　「20年經典設施」永久關閉！
LIVE／爆刁難豪宅買家！王思佳曝對話反擊　徵召侯友宜「郭董
景點拍美照！6女遊客「坐斷涼亭護欄」墜地
獨／給咖啡廳1星負評「被肉搜公審」　女怒提告
快訊／健身房海撈卻破產！　3巨頭起訴
「挖呀挖老師」直播公開真實年齡：放過我們吧
快訊／34分21籃板恐怖大三元！　金塊擊退湖人奪首勝
輔大女大生撂人！　校園痛毆男同學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

野戰釀意外！20歲女「雙手遭綁」墜20樓亡　17歲男友下場曝

25歲富少「分屍烏籍模特女友」！滿身屍臭搭小黃　要司機幫棄屍

19歲正妹穿西式服裝「想去工作上學」　當街遭保守男多槍擊斃

拜登縮短亞洲行取消訪澳　四方安全對話宣布取消

上百隻蜜蜂殺進人類社區　員警被包圍「狂螫十幾下」倒地畫面曝光

還川普清白？　美特檢306頁報告曝：FBI調查「通俄門」缺乏證據

金正恩時隔1個月公開露面　攜女視察間諜衛星發射準備工作

美外交車隊在奈及利亞遇襲！4人死亡3人被綁架　槍手囂張放火燒屍

日本環球影城宣布「20年經典設施」永久關閉！　鐵粉淚：玩不到了

7歲女兒獨在飯店泳池玩「慘溺水」！　單親媽爽泡酒吧狀況外

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

野戰釀意外！20歲女「雙手遭綁」墜20樓亡　17歲男友下場曝

25歲富少「分屍烏籍模特女友」！滿身屍臭搭小黃　要司機幫棄屍

19歲正妹穿西式服裝「想去工作上學」　當街遭保守男多槍擊斃

拜登縮短亞洲行取消訪澳　四方安全對話宣布取消

上百隻蜜蜂殺進人類社區　員警被包圍「狂螫十幾下」倒地畫面曝光

還川普清白？　美特檢306頁報告曝：FBI調查「通俄門」缺乏證據

金正恩時隔1個月公開露面　攜女視察間諜衛星發射準備工作

美外交車隊在奈及利亞遇襲！4人死亡3人被綁架　槍手囂張放火燒屍

日本環球影城宣布「20年經典設施」永久關閉！　鐵粉淚：玩不到了

7歲女兒獨在飯店泳池玩「慘溺水」！　單親媽爽泡酒吧狀況外

批藍綠只會口號治國　黃珊珊舉北市政績：柯文哲執行力毋庸置疑

TDR爭議延燒　金管會2官員被控偽造文書！律師盼檢討法律明確性

快訊／周天成不敵大馬一哥！中華隊0比2落後　戴資穎第3點很關鍵

台東環保警政海巡　聯手查察蘭嶼海岸亂倒廢棄物

好市多冷凍草莓也驗出A肝「賣出1513包」！　業者致歉回應了

入監前鄉親互擁力挺！送菜刀「拔刀相助」　李玄在哽咽

房內發現情書…人夫驚知「老婆偷吃小王」！趁洗澡翻手機蒐證G了

花蓮失業率下降　家戶平均所得4年上升12萬

轟！載300公升柴油　彰化小貨車起火駕駛驚逃

灑下愛的種子福寶建設草屯「幸福時光」　用這招開工兼做公益

國際熱門新聞

最夯做愛地點　車震只排第4名

網紅辦婚禮被詐123萬　竟是婚企吞錢

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

女懷疑孫女身世　逼媳婦測DNA揭發她自己外遇

日本環球影城宣布「20年經典設施」永久關閉！

清水健揭日本AV男優遭歧視　嘆地位不如遊民

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

烏克蘭宣布攔截6枚匕首飛彈

「金融巨鱷」索羅斯傳心臟病發過世　本人帳號回應了

美防長：很快軍援台灣154億元

烏克蘭最高法院院長被捕　沙發上鋪滿美鈔

追趕美台韓　歐盟官員：歐洲必須自產先進晶片

氣旋摩卡襲緬甸釀60死 村民收拾殘局、尋失蹤親人

美眾院外委會通過挺台法案　指聯大2758決議不涉台

更多熱門

相關新聞

清水健揭日本AV男優遭歧視　嘆地位不如遊民

清水健揭日本AV男優遭歧視　嘆地位不如遊民

43歲日本一線AV男優「AV天王」清水健，近日於推特分享當AV男優在現實生活中的辛酸，雖然是有名的公眾人物，但在租屋辦貸款時，也因為職業關係，「地位不如無業遊民」。

台灣會買F-15J發動機？日本即將退役100架

台灣會買F-15J發動機？日本即將退役100架

G7峰會台海和平穩定可望載入領袖聲明

G7峰會台海和平穩定可望載入領袖聲明

廣島G7峰會倒數　首度討論印太及經濟安保議題

廣島G7峰會倒數　首度討論印太及經濟安保議題

烏克蘭第一夫人訪韓　籲提供非殺傷性軍援

烏克蘭第一夫人訪韓　籲提供非殺傷性軍援

關鍵字：

金正恩金主愛間諜衛星軍事偵察衛星北韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

明變天！　「全台下最大」時間曝

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

財報交不出來　這4家公司股票恐成壁紙

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

長腿妹正吃海底撈「當場脫了」辣照瘋傳

起底李燕老公「新店陳大少」背景！

最夯做愛地點　車震只排第4名

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

不是清心！　台灣2023「手搖飲店霸主」出爐　

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面