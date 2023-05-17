五千萬分之一機率！24歲女「雙子宮同時懷孕」　奇蹟產下雙胞胎





▲女子不同子宮產下雙胞胎。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

澳洲24歲女子瑪德琳(Madeline Kaklikos)天生有兩個子宮導致受孕困難，然而她多年來仍不放棄和丈夫努力嘗試，終於傳出好消息，兩邊不同子宮各自懷上一名孩子，近來順利產下雙胞胎，罕見案例被醫生形容是五千萬分之一的機率才會發生。

來自澳洲墨爾本的瑪德琳，2020年開始和丈夫喬恩(Jon)嘗試懷孕時，意外發現自己罹患名為雙子宮畸形 (Uterine didelphys)的罕見天生性疾病，也就是她出生時天生擁有雙子宮，才會導致受孕困難。

Madeline Kaklikos, que mora na Austrália, foi diagnosticada com uma condição cogênita rara chamada didelfo uterino, que permitiu que caada um dos bebês se desenvolvesse em úteros separados https://t.co/KmNoZb7USg — @crescer (@crescer) May 17, 2023

瑪德琳表示，「我18歲時就被診斷出有多囊卵巢綜合症(PCOS)，本來就會導致受孕困難，沒想到2020年進一步檢查，發現我其實有兩個子宮，醫生建議我們改作試管嬰兒」，沒想到最後一邊子宮以人工方式懷孕，另一邊子宮則是自然受孕。

瑪德琳表示，產檢時醫生驚嚇發現她上雙胞胎，而且兩名嬰兒還是在不同子宮中孕育，罕見發生機率只有五千萬分之一，「醫生說，要生下第二個子宮的孩子可能會有風險，但我們都認為這一切是命中註定，雖然害怕仍決定要生下來」。

瑪德琳於今年2月20日，以剖腹產方式順利產下雙胞胎男嬰內特(Nate)和柯爾(Cole)，兩名男嬰因為早產，住院接受密切觀察17天後終於出院。瑪德琳表示，「當我第一次抱著孩子們時，感覺心臟快要爆炸了」，如今雙胞胎已經3個月大，身體十分健康。