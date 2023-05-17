還川普清白？　美特檢306頁報告曝：FBI調查「通俄門」缺乏證據

▲ 川普強烈否認通俄。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國特別檢察官杜然（John Durham）歷經4年時間，上周提交對前總統川普2016年競選團隊被控與俄羅斯勾結的「通俄門」醜聞調查報告，認定聯邦調查局（FBI）過於依賴川普政敵提供的線索，未取得實際證據就推動調查，過程存在瑕疵，報告於15日公開。

《路透》報導，FBI針對川普陣營2016年競選活動與俄國的潛在關聯，推動「交火颶風」（Crossfire Hurricane）調查行動，而杜然4年前受時任司法部長巴爾（William Barr）任命，2019年5月開始調查FBI行動中可能存在的瑕疵。

交火颶風行動後來被移交特別檢察官穆勒（Robert Mueller）負責，而他在2019年3月做出結論，認為沒有證據表明川普2016年競選活動與俄國之間存在犯罪陰謀。

▲ 穆勒2019年發布調查報告，認為沒有證據表明川普通俄。（圖／路透）

經過4年調查，杜然長達306頁的報告結論指出，美國情報與執法部門未取得任何表明川普競選團隊與俄國勾結的「實際證據」，就發動交火颶風行動。

報告還指責，FBI對通俄門和其他政治敏感的調查差別待遇，包括涉及川普民主黨政敵柯林頓的調查，舉例來說，柯林頓和其他官員曾收到防禦性簡報（defensive briefing），警告他們可能成為外國干預目標，但川普在FBI對其4名競選團隊成員展開調查前，就不曾收到這類簡報。

▲ 杜然報告指出，FBI未取得實際證據就對通俄門展開調查。（圖／路透）

杜然寫道，「本報告描述的某些事件和行動中，司法部及FBI未能履行嚴格忠於法律的重要使命。」FBI對此則回應，已經實施數十項檢討及修正措施，且開始已有一段時間。

這份報告12日提交現任司法部長賈蘭德（Merrick Garland），未經任何刪減便於15日送進國會。眾議院司法委員會共和黨主席喬丹（Jim Jordan）在推特表示，已邀請杜然下周就此報告作證。

川普正挑戰2024年重返白宮，這份報告有望成為他競選的政治素材（political fodder）。他先前就希望杜然在2020年大選前公布報告，認為這會對拜登選情帶來打擊，15日也在社群媒體上發文表示，對報告結果感到開心。