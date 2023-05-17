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7歲女兒獨在飯店泳池玩「慘溺水」！　單親媽爽泡酒吧狀況外

▲▼女孩在酒店游泳池溺水而媽媽在酒吧喝酒。（圖／紐約長島梅爾維爾萬豪酒店官網）

▲女童母親要求酒店員工在沒有救生員的情況下開放泳池，但自己卻跑去酒吧喝酒。（示意圖／紐約長島梅爾維爾萬豪酒店官網）

記者王佩翊／編譯

美國一名婦女2022年帶著2名孩子入住位於紐約長島梅爾維爾的萬豪酒店，然而她卻讓7歲女兒獨自在飯店的游泳池玩水，並將5個月大的孩子丟在房間內，自己跑去酒店內的酒吧喝酒。待她喝了2輪酒後，才悠閒地回到泳池查看，然而此時大女兒已經失去意識地漂浮在水面上。女孩事後雖獲救，但因缺氧造成大腦不可逆損傷只能依靠機器生活，最終在1年多後病逝。

根據《紐約郵報》報導，41歲艾莉卡（Erica Baez）和男友2022年1月13日帶著分別是7歲與5個月大的孩子入住長島梅爾維爾的萬豪酒店，當天艾莉卡的男友一大早便出門上班，而她則在下午3時半左右要求工作人員開放室內游泳池，讓女兒玩水。

飯店員工告知她，這個時間並沒有救生員值班，因此再三強調，如果她想要使用泳池，就必須在一旁看著孩子。沒想到當工作人員離開後，艾莉卡就將7歲女兒單獨留在泳池內，並將另一名5個月大的孩子留在房間，自己則跑去酒店的酒吧喝酒。

艾莉卡悠閒地享受了一頓美食，並喝了含有酒精的飲料，而她女兒則是獨自在泳池內玩耍了30分鐘。之後艾莉卡便起身到泳池查看女兒情況，隨後卻又丟下她獨自一人。艾莉卡看完大女兒後就回到酒店房間，但是也再度將出生僅5個月的孩子單獨留在房間。

艾莉卡後來又回到酒吧喝了第2杯雞尾酒，整個過程花費約30分鐘，然而當她回到泳池後，就看到女兒一動也不動地在水面上漂浮著。但她仍然不著急，反而是慢慢地脫下鞋子與襪子，把手機放在一邊，才下水將女兒撈上岸。

檢方表示，醫護人員獲報趕往現場時，艾莉卡還聲稱自己只離開女兒5分鐘，然而後續種種證據都顯示，艾莉卡在說謊。急救人員第一時間雖救活了女孩，但是因為長時間缺氧，仍對大腦造成不可逆影響，而她也只能依靠呼吸機與流質食物存活。女孩臥病在床1年多，2023年5月1日仍不幸病逝。

警方5月15日依二級過失殺人罪與2項危害兒童福利罪嫌逮捕艾莉卡，但16日開庭時她堅決不認罪，全案預計24日將再度開庭。

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