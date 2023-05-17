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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「反間諜法」恐傷兩岸交流？　國台辦籲正面看待：陸委會刻意混淆

▲▼ 國台辦,馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸方面日前表決通過修訂後的「反間諜法」後，台灣陸委會表示，這將大幅提高台灣民眾赴大陸的風險，引發各界擔憂。對此，國台辦今（17）日回應稱，陸委會的說辭是刻意混淆正常行為與間諜行為的界限，傷害兩岸正常健康的交流交往。

國台辦新聞發言人馬曉光表示，大陸全國人大常委會修訂「反間諜法」，是新形勢下落實總體國家安全觀和加強反間諜鬥爭的需要，是推動反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭，確保國家安全的有力法治舉措，這也是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，會為兩岸關係和平發展、融合發展的提供重要法治保障。

馬曉光指出，陸委會的說辭完全是無中生有，反間諜法中沒有任何條文涉及到他們所聲稱的相關內容，他們這麼做是刻意混淆正常行為與間諜行為的界限，目的就是欺騙、誤導台灣民眾，恐嚇、阻撓台胞來大陸，傷害兩岸正常健康的交流交往。

馬曉光接著稱，大家都有基本常識，譬如在台北拍攝中山紀念堂和拍攝某個軍事設施的行為和性質是不一樣的，「我們發展兩岸關係、擴大兩岸正常、健康地交流往來，是為了增進了解、厚植彼此共同利益、促進同胞心靈契合，而不是為了竊取對方情報。希望大家從正面角度看待這部法律的修訂。」

馬曉光指出，要提醒廣大台灣民眾的是，不要被陸委會妖言蠱惑，任何法治國家、法治社會依法行政和社會開放都是並行不悖的。

陸委會發言人詹志宏日前指出，「反間諜法」通過後將大幅提高國人赴陸風險，例如國人平時出遊常會對建築物拍照攝影留念、使用GPS地圖、或於網路搜尋當地官方、企業資訊，與當地人士閒聊、訪談或參加宗教活動，以及於海外工作頻繁更換任職單位，與外國機構互動等，都可能被中共羅織觸犯間諜罪、危害國家安全的罪名。

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