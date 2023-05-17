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「ChatGPT之父」美國會聽證　曝極憂慮AI危害應制定規範

▲「ChatGPT之父」OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）出席聽證會。（圖／路透）

▲「ChatGPT之父」OpenAI執行長阿特曼出席聽證會。（圖／路透）

文／中央社記者張欣瑜舊金山16日專電

美國國會正就監管AI尋求共識，OpenAI執行長阿特曼今日首次赴國會聽證，面對議員提出有關AI影響選舉、就業和過度集中於少數企業的問題，他呼籲成立專責機構加強規範。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今日出席美國參議院司法委員會聽證會，兩黨議員就AI廣泛影響和監管措施向阿特曼提問。

美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）開場指出，生成式AI（Generative AI）發展規模有如網際網路，為人類歷史上最重要的技術創新之一，隨即提出警告說，「這可能會招致類似原子彈的嚴重後果」。

阿特曼表示，生成式AI的出現好比「印刷機時刻」，能夠改善和創造工作；他強調，監管措施對風險控管至關重要，並說他對AI可能對世界帶來危害深感憂心，希望能與政府合作，防範新技術發生問題。

幾名國會成員和專家對AI系統可能影響選舉，像是散播不實訊息或是操縱選民，表達嚴正關切。

民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）播放AI生成的錄音，指出如果生成的內容支持烏克蘭投降或是支持俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）領導，「這景象很可怕」。

阿特曼說，他對AI模型普遍操縱、說服或製造虛假互動訊息極為憂慮。

此外，國會成員也對AI技術過度集中於少數大企業之手提出擔憂，民主黨籍參議員布克（Cory Booker）點出OpenAI與微軟（Microsoft）相互合作，並說科技巨擘控制大眾生活，影響力與日俱增，令人感到恐怖。

阿特曼回應，的確只有少數公司能提供生成式AI模型，但他認為如此狀況下，政府要關注的企業不多「可能有益於監管」，他相信未來會有更多競爭。

其他國會成員和專家也就AI對新聞、智慧財產權的影響提出看法。

OpenAI去年底推出聊天機器人ChatGPT，兩個月活躍用戶破億，外界對加速控管AI的呼聲高漲，近期，美國政府和國會對立法監管AI展開研議，這是阿特曼首度赴國會聽證，被視為兩黨議員就此議題尋求共識的重要一步。

阿特曼於聽證會建議美國政府考慮實施3項計畫：成立新的機構批准AI模型、建立一套安全準則規範AI模型、要求獨立專家學者對AI模型進行審核。

同時，他支持設立一個國際組織為AI制定標準，並舉出管制核武已有前例。

華爾街日報指出，阿特曼15日已和兩黨約60名眾議員私下會晤，另外，華盛頓郵報引述不具名國會議員助理消息表示，今日下午阿特曼與國會負責人工智慧議題成員還有一場簡報會議。

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