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美眾院中國委員會晤游錫堃　聚焦深化美台關係

▲美國眾議院中國問題特別委員會接待立法院長游錫堃。（圖／翻攝推特「@committeeonccp」）

▲我國立法院長游錫堃與美國眾議院議員會面。（圖／翻攝推特「@committeeonccp」）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

美國眾議院中國問題特別委員會昨天接待立法院長游錫堃，委員會今天表示，雙方談論如何透過經濟往來與安全協助，深化美台關係。主席蓋拉格強調，嚇阻中國侵略台灣至關重要。

游錫堃訪問華府，15日前往美國國會與聯邦眾議院「中國問題特別委員會」成員會晤。

委員會今天公開會面照片，根據畫面，委員會出席成員至少有8人，以主席蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）為首。

▲▼美國眾議院中國問題特別委員會接待立法院長游錫堃。（圖／翻攝推特「@committeeonccp」）

▲▼美國眾議院中國問題特別委員會接待立法院長游錫堃。（圖／翻攝推特「@committeeonccp」）

▲▼美國眾議院中國問題特別委員會接待立法院長游錫堃。（圖／翻攝推特「@committeeonccp」）

其餘與會者包括眾院軍委會副主席魏特曼（Rob Wittman）、韓裔眾院軍委會人事小組首席議員金安迪（Andy Kim）、眾院軍委會戰略部隊小組首席議員摩爾頓（Seth Moulton）、眾院金融服務委員會金融組織暨貨幣政策主席巴爾（Andy Barr）、眾院金融服務委員會成員路克邁爾（Blaine Luetkemeyer）、眾院撥款委員會成員穆勒納爾（John Moolenaar）等。

▲美國眾議院中國問題特別委員會接待立法院長游錫堃。（圖／翻攝推特「@committeeonccp」）

▲游錫堃、我駐美代表蕭美琴等人與眾議院議員會晤。（圖／翻攝推特「@committeeonccp」）

中國問題特別委員會表示，雙方談論美台如何能透過經濟往來、安全協助深化關係，也談到美國國會能如何支持台灣對抗中共侵略，此次會面讓委員會成員對台灣立委觀點有更深的理解。

蓋拉格透過聲明表示，很榮幸歡迎游錫堃到來，嚇阻中共侵略台灣至關重要，美國持續與台灣及其他區域盟友攜手合作，除確保和平之外，也為了所有人的利益確保印太區域維持自由開放。

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