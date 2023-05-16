G7峰會在即　「台海和平穩定」重要性可望載入領袖聲明

▲日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，19日至21日將在廣島市舉辦G7領袖高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，19日至21日將在廣島市舉辦G7領袖高峰會。日媒報導，鑑於中國正加強對台軍事威脅，領袖聲明可望載明台灣海峽和平穩定重要性。

日本產經新聞引述多名外交相關人士的談話報導，G7峰會的討論內容正在進行最後推敲，鑑於中國對台灣加強軍事壓力，G7峰會可能針對「台灣海峽和平穩定的重要性」達成共識，目前正就此在做最後的協商。台海和平穩定的重要性可能載入G7峰會的領袖聲明。

G7是一個由世界七大已開發國家經濟體組成的政府間政治論壇，正式成員國為美國、德國、英國、法國、日本、義大利、加拿大，歐盟為非正式成員。

關於台灣議題，4月訪問中國的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron））曾說：「歐盟不應成為美國政策的追隨者」、「不要陷入不屬於我們的危機」等，讓外界質疑G7是否團結。

G7外長會議4月16至18日在長野縣輕井澤町召開，會後聯合聲明載明：「再度確認台灣海峽和平穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。」

日本外相林芳正4月18日在外務省與法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）會談時，兩人都同意日法兩國要合作因應有關中國的課題。

報導說，G7領袖聲明將重申包含法國在內的G7成員國對於台灣的立場不變。同時，也想表明反對以武力片面改變現狀。

本屆G7峰會，除了領袖聲明之外，也將彙整「支援烏克蘭」、「裁軍及核不擴散」、「經濟安全保障」、「綠能」等文件。

G7也重視加強與新興國家及開發中國家為主的「南方世界」（Global South）的合作，邀請印度等國與會，可能制訂有關糧食問題的文件，目前正在做最後協商。

日本首相岸田文雄預定18日抵達廣島，與美國總統拜登（Joe Biden）等G7領袖進行個別會談。