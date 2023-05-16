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烏克蘭第一夫人訪韓會尹錫悅　籲提供非殺傷性裝備軍援

▲▼ 尹錫悅接見烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 尹錫悅接見烏克蘭第一夫人歐倫娜。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）以總統澤倫斯基特使身分，16日到訪首爾，與南韓總統尹錫悅會晤，希望韓方提供非殺傷性軍備支援。尹錫悅則向歐倫娜表達對烏支持，並稱俄羅斯對烏克蘭採取不人道行為「不可容忍」。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人說明，尹錫悅在龍山總統室接見歐倫娜時表示，「向烏克蘭傳達韓國與國民的支持，並向犧牲者家屬及烏克蘭國民表達哀悼之意」。

尹錫悅強調，不論是在何種情況下，使用武力及不人道的行為，對無辜的生命造成可怕危害，都是不可容忍的，尤其是對女性及兒童。他也對於歐倫娜致力於讓國際社會看見戰爭如何摧殘烏克蘭、爭取援助的努力給出高度評價。

歐倫娜則呼籲南韓，提供偵測及拆除地雷的儀器、救護車等非殺傷性軍事裝備，也希望南韓企業對赫爾松等地重建工作伸出援手。尹錫悅對此回應，將與北約（NATO）成員國及國際社會緊密互助，積極支援烏克蘭國民。

當被問及歐倫娜是否要求南韓援助殺傷性武器，總統辦公室關係人士回答，「並沒有提出這種要求。歐倫娜女士反而說，她了解韓國在提供軍援上有困難。」

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