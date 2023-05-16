嫌初生孫女不像兒子　婆婆逼媳婦測DNA意外揭發「她自己外遇」





▲婆婆懷疑孫女身世，結果意外揭發她自己的秘密。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子因為女兒外表與其他家人不同，一直被婆婆懷疑是她和別的男人外遇所生，即使丈夫徹底相信她，她為了還自己清白，仍決定讓女兒接受DNA檢測，結果證明女兒果然是丈夫所生，卻意外揭發婆婆才是搞外遇的那個人。

女網友在國外論壇Reddit發文表示，2個月前她生下一名女兒成為新手媽媽，然而因為女兒是全家唯一擁有綠色眼睛的人，使得女兒常被婆婆懷疑身世，「我和丈夫都沒有綠眼睛，我們爸媽和所有親戚也都沒有，雖然丈夫絕對相信我不會外遇，認為只是單純的遺傳異變，但我仍決定讓女兒去驗DNA」。

女網友後來拿到檢測結果，果然證明女兒是和丈夫所生，然而她仔細檢查檢測結果，意外發現不對勁之處，「我們的女兒是和丈夫生的，可是我公公卻和丈夫沒有血緣關係」。





▲女子沒想到，為了證明自己清白，卻可能毀了公婆家。（圖／示意圖／CFP）

女網友表示，公婆結婚多年夫妻感情很好，她從沒想過婆婆有可能外遇，然而丈夫拿到檢測結果後氣得想要質問婆婆，「我勸老公冷靜下來，但他還是很想讓公公知道真相，我雖然也同意公公有權利知道，可是這樣會鬧得全家雞犬不寧，我原本只是想讓老公安心，沒想到會毀了他的家庭」。

故事引發網友討論，網友表示，「婆婆懷疑你外遇，結果竟然是揭發她自己的外遇，也太諷刺了」，也有很多網友建議新手媽先不動聲色，「如果我是你，下次婆婆又在講你女兒眼睛的事情時，你就冷冷看著她說，『喔，其實我知道她為什麼眼睛會是綠色的，要查方法很多的』」。