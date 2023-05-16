沒喝也莫名爛醉！德州男患罕病「體內自動釀酒」　超出5倍酒駕數值

▲美國傳出一名男子因血液中酒精濃度過高被緊急送醫，但他卻堅稱自己沒喝酒。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

近日台灣網路流傳一張梗圖，指稱一名德州男子因為血液中酒精濃度過高而被緊急送醫，但該名男子卻表示自己滴酒未沾。最後在醫師的診斷下，發現該名男子罹患罕見的「自動釀酒綜合症」，因為身體特殊的狀況，只要吃下大量的碳水化合物，身體就會產生大量的酒精。

臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」近日貼出一張梗圖，指稱德州有一名男子，因血液中的酒精濃度過高而被送往醫院治療，但他不僅沒有喝酒，男子還強調自己多年來時常因為莫名的酒醉而被人懷疑偷喝酒。

最後在醫生的診斷下，男子發現自己罹患了「自動釀酒綜合症」，當他食用大量碳水化合物的時候，胃部中高於常人的特殊酵母就會作用發酵，將醣類轉為酒精。

不少網友在看到這篇梗圖後，紛紛留言表示「這人是橡木桶蹦出來的吧」、「肝臟表示 : 媽的，我好無辜」、「愛喝酒的人是愛喝的過程，不是喝的結果呀」、「我覺得蠻可憐的，在胃部才產生酒，表示他嘴巴沒有嚐到酒的味道，身體卻要負擔酒醉的不適」、「叫他喝葡萄汁，等他醉倒了再讓他吐出來，釀酒成功」。

據查，這真的是一起真實事件，根據《NY Daily News》報導指出，這起事件應該是發生於2013年，這位被戲稱為「人類啤酒廠」的61歲德州人，平時都是滴酒未沾，但是卻呈現嚴重酒醉的模樣。一直到有一次，男子實在覺得苗頭不對，就頂著酒醉的身軀跌跌撞撞地跑進醫院，這才讓醫生他罹患的罕見疾病。而經過醫師的檢驗後，當時該名男子的酒測值是成立酒駕下限的5倍之多。

據了解，自動釀酒症候群（Auto-brewery syndrome），又稱為腸道發酵症候群，是是一種在消化系統內通過內源性發酵產得酒精使人致醉的一種罕見的疾病。該疾病被認為是腸胃中有太多酵母菌或其他真菌，在與碳水化合物的作用下產生大量酒精，結果導致血液吸收過多高濃度酒精。

而由於此病症實在太過罕見，不少醫師也認為這是一種「偽科學」，時至今日，該病症也並沒有明確的治療方式，只能盡量減少食用單糖類物質（如澱粉及碳水化合物）。或是像上述的德州老者一樣，服用一些抗真菌藥物，以此減少體內酒精生產的速度。

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