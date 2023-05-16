烏干達警欠1.7萬還不完！怒拎AK-47殺債主　狂轟3槍後搶帳本逃亡

▲瓦布華爾與債主進行債務協商破局後，氣得用AK-47怒轟債主，導致對方當場死亡。（組圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

烏干達30歲員警瓦布華爾（Ivan Wabwire）12日為了一筆210萬烏干達先令（約新台幣1.7萬元）的債務與債主進行協商，不料雙方談判破局，氣得瓦布華爾拿起AK-47衝鋒槍怒轟債主，導致對方當場死亡。警方隨後展開連續42小時的追捕行動，最終在14日捕獲試圖越境到鄰國肯亞的瓦布華爾。

據印度媒體India.com報導，瓦布華爾自2020年來共向首都坎帕拉（Kampala）一家印度金融放貸公司借了2筆錢；第一筆債務將直接從他的薪水扣除，而第二筆債務則由其自行繳還。12日下午，放貸公司負責人通知瓦布華爾他第二筆債務的金額已高達210萬烏干達先令，令他當場被激怒，認為放貸公司無理誇大了他的還款金額。

警局發言人奧尼揚戈（Patrick Onyango）引述在場工作人員證詞指出，瓦布華爾在射擊辦公室的監視器後，襲擊了放貸公司的負責人。另一個監視器畫面也證實，瓦布華爾在協商過程中先是朝自身右前方開了一槍，嚇壞辦公室的其他員工，然後再將槍口朝向負責人並連轟2槍，導致對方痛苦倒地，而員工們則倉皇逃出辦公室。

瓦布華爾原本在擊倒負責人後已隨著群眾離開，不過他後來似乎又想起了什麼，於是迅速折返現場，朝倒在地上痛苦掙扎的負責人又補了一槍，並在確認對方「死透」後搶走放置在桌上看似帳本的一疊紙，才終於離開現場。警方表示，瓦布華爾在犯案後跳上一輛自行車前往中央警察局，並在當地丟棄他殺了人的AK-47，然後展開他的流亡之旅。

這起案件曝光後驚動全國，烏干達也出動大批警力搜捕瓦布華爾，最後在歷經42小時的追捕行動後，於14日早上7時捕獲企圖逃到肯亞的瓦布華爾。他目前被關押在烏干達東部的Busia警局，而警方也證實他是從同為警察的室友穆蘭博（Steven Mulambo）那裡偷來的槍。報導稱，瓦布華爾曾有精神不穩定的病史，並自2018年起被禁止持槍6年。