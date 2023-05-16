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22歲男罹骨癌！醫「截肢右腳反轉接上」　3年後他終於能走了

▲▼ 。（圖／）

▲阿卜杜勒勞夫患骨癌被迫截肢，之後醫師將他的腳反轉接上。（圖／翻攝SWNS）

圖文／CTWANT

英國一名男子在14歲踢足球時受傷，之後被診斷出骨癌，必須進行截肢，醫師將他的右腳反轉接上，拯救了他的性命，事後他經過3年的物理治療，終於能再次行走。

《每日星報》報導，現年22歲的阿卜杜勒勞夫（Ibrahim Abdulrauf），在14歲那年踢球時在鏟球時摔倒，隔天他感受到劇烈疼痛，被送往伯明翰當地的醫院後，被診斷出患有未知的感染，經過6周的治療後，阿卜杜勒勞夫不幸得了骨癌。

醫師建議阿卜杜勒勞夫進行一項「旋轉成形術」（Rotationplasty），切除他的腿部中段並將底部縫合，如果不進行手術，骨癌就有擴散風險。而阿卜杜勒勞夫也同意了，他說，「我無法想像看到自己腳後跟。我認為這就像科學怪人。」

阿卜杜勒勞夫表示，術後他全身裸體，不知道手術是否完成，當他掀開床單的那一刻，簡直不敢相信自己所看到的，「我睡覺時還有一條腿，我醒了，腳卻是向後的。」值得慶幸的是，術後阿卜杜勒勞夫康復良好，經過一系列的日常鍛練和長達3年艱苦的物理治療，2020年他終於能再次行走。

阿卜杜勒勞夫補充，「我很高興能恢復獨立，現在可以照顧自己了。旋轉成形術給了你更多的功能和運動，你可以自己控制腿。這樣我就可以用自己的神經來使用腿，因為在把腿放回去後，他們會重新連接它們。」

據了解，旋轉成形術是一項自體移植手術，患者通常有癌症等疾病，而手術常見切除大腿股骨腫瘤和膝關節，之後會保留小腿的部分踝關節，縫合到大腿上，而因為膝蓋與腳踝的方向相反，移植要旋轉腳踝。

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