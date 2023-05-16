猴痘疫苗第3階段今起開打！79家院所「採直接預約」　滿4周可打第2劑

▲疾管署發言人羅一鈞說明猴痘疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（16）日公布上周新增12例猴痘本土個案，分布北北桃中4縣市，目前累積個案已經達到91例，疫情持續在高原期。疾管署副署長羅一鈞宣布今起第三階段猴痘疫苗開接種，總計有79家合作醫療院所提供服務，本次預約不像前面兩階段需上登記平台，改採直接到院所網站或電話預約；本次對象也包含接種第一劑滿28天（4周）的民眾接種第二劑，讓保護力可提升至9成。

羅一鈞說明，上周新增12例本土猴痘均為本國籍男性，居住縣市分別是桃園、新北各4例、台北2例、台中2例，以北部10例為多，年齡介於20多歲至30多歲，發病日介於今(2023)年4月15日至5月12日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月9日至5月14日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者10名，已進行衛教並自我健康監測21天。

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因應本土猴痘疫情，疾管署開放猴痘疫苗接種，統計截至5月15日，共計完成27,550人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種158人次及暴露前預防(PrEP)接種27,392人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種26,540人次。

▲猴痘疫苗接種對象及2劑接種間隔。（圖／疾管署提供）

疾管署加購2萬瓶、約可提供6萬人次接種的猴痘疫苗已經完成封緘審查與驗收作業，供各縣市衛生局擴大疫苗接種服務使用。羅一鈞表示，第三階段猴痘疫苗接種從今天開始，為因應符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件民眾接種需求及提升服務的方便性與可近性，統計截至5月15日止全國共79家合作醫療院所可提供接種服務。

本次符合接種條件之民眾，包括接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上應完成第2劑的民眾，可直接至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。

羅一鈞表示，根據文獻顯示，接種1劑猴痘疫苗14天後約4-8成的保護力，完成第二劑保護力可趨近於9成，目前完成第一劑疫苗接種2.7萬人，可於接種後28天（4周）來接種第二劑。也提醒已接種第1劑Mpox疫苗的民眾，接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，方開始產生保護力，對於疾病之防護才會有效，因此提醒在14天內仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

欲進行接種之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG)，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診91例病例(81例本土及10例境外移入)，其中46例已康復，7例仍住院治療中、38例於居家自主健康管理中。

▲猴痘疫苗合作醫療院所。（圖／疾管署提供）