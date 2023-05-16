最夯做愛地點！調查曝大家都喜歡「在外面來」　車震只排第4名

▲旅遊網站調查最受美國人歡迎的做愛地點。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

旅遊網站Passport Photo Online調查美國人度假性愛習慣，結果發現高達80%的人都覺得「在外面來」的體驗會更美好，而大家最喜歡的做愛地點包括飯店房間、浴缸與帳篷，車震則以39%票數位居第4。

Passport Photo Online針對逾1000名美國人實施性偏好調查，80%受訪者同意「在家以外的地方做愛」感受會更好，72%的人承認更可能在旅行時嘗試幻想中的姿勢。網站指出，這也許是因為新環境刺激，讓人有源源不絕的創意，也會鼓勵人們替性生活注入活力。

在現實生活中，最受歡迎的上床地點依序為飯店房間（75%）、淋浴間或浴缸（65%）、帳篷（60%）及汽車上（39%）。

而在性幻想方面，美國人最嚮往的做愛地點分別是海灘上（51%）、大自然裡（49%）、海水裡（45%）、陽台上（42%）等等，比較特別的是，12%受訪者坦言幻想在博物館裡親熱。

如果談到度假時的助興小物，50%受訪者喜歡潤滑劑、49%會玩性愛小遊戲、46%偏好情趣內衣，僅37%使用情趣用品。但網站也提醒，在泰國、馬來西亞、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國等地方，情趣用品屬於非法產品，最好在收拾行李時確認當地法律。