俄羅斯凌晨發動空襲！狂射18枚飛彈　基輔建物炸毀、3人受傷

▲基輔16日遭俄軍空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭首都基輔16日凌晨遭俄軍猛烈空襲，使用了無人機、巡弋飛彈，甚至還有彈道飛彈。烏軍至少攔截了18枚飛彈，這也是基輔本月第8次遭襲擊，目前已知造成3人受傷，多輛汽車和建築被毀。

根據CNN、路透社報導，基輔市軍事管理局長波普科（Serhiy Popko）表示，當地在16日清晨遭遇空襲，且攻擊密度非常高，是目前看過在最短時間內發射最多數量的攻擊，「敵人從多個方向發動複雜的攻擊，使用了無人機、巡弋飛彈和彈道飛彈，不過絕大多數的飛彈都即時被防空系統給摧毀了。」

▲基輔16日遭俄軍空襲，多棟建物損毀。（圖／路透）



烏克蘭武裝部隊司令扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）表示，烏克蘭空軍總共攔截了18枚飛彈，「俄羅斯在2023年5月16日凌晨3時30分左右，用了18種不同類型的海陸空飛彈從北部、南部和東部襲擊烏克蘭。」

俄羅斯使用的飛彈為6枚從米格-31（MiG-31K）發射的匕首高超音速飛彈（Kh-47M2 Kinzhal）、9枚從黑海軍艦上發射的Kalibr導彈、3枚陸基彈道飛彈；另外烏軍也摧毀了3架戰術級無人機。

波普科說，這是基輔本月遭受的第8次攻擊，儘管飛彈在高空被攔截，但落下的碎片仍對地面造成不少損害，除了建物損毀、車輛著火之外，還有3人因此受傷。