快訊／三年來首起兒童流感死亡！5歲童併發腦炎「發病到死亡僅3天」

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新流行疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續升溫，疾病管制署今（16）日公布國內新增14例流感併發重症，且有2例死亡。死亡個案中確認今年首例兒童個案，是一名北部5歲男童，從發病到死亡僅3天。

疾管署說明，上週新增14例流感併發重症病例(11例A型H1N1、3例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為4例男性、10例女性，發病日介於5月1日至12日，其中11例具慢性病史，均未接種本季流感疫苗；另新增2例死亡，年齡為未滿10歲及70多歲，為1例男性、1例女性，發病日為5月6日及4月19日，其中1例有糖尿病、慢性腎病、腦中風、免疫疾病等慢性病史；均未接種本季流感疫苗，均感染A型H1N1。

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疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達67,733人次，較前一週上升5.7%，整體趨勢上升且高於2020-2021年同期；社區流行A型流感，近4週合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為主，惟A型H1N1檢出增加，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動，仍未趨緩。本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年5月15日流感併發重症病例累計169例(98例A型H3N2、65例A型H1N1、2例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占46%)，87%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史；其中死亡24例(17例A型H3N2、6例A型H1N1、1例B型)，83%未接種本季流感疫苗，96%具慢性病史。

疾管署呼籲，流感流行期間，民眾如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，以掌握治療黃金時間，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，降低重症風險。