建交60周年！杜魯道今起訪韓會尹錫悅　推動安全與核心礦物合作

▲ 尹錫悅去年9月出訪加拿大，於渥太華與杜魯道舉行聯合記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）16日起訪韓，此行將與南韓總統尹錫悅舉行峰會，尋求加強對安全及用於電動車電池的核心礦物合作。這是睽違9年首度有加拿大領導人訪韓，且適逢兩國建交60周年，預計將發表聯合聲明。

綜合韓媒報導，杜魯道16至18日出訪南韓，17日下午將與尹錫悅進行峰會、聯合記者會及正式晚宴，料將討論北韓人權問題、推動「2+2高級別經濟安保對話」及對核心礦物加強合作，並協議對未來人文交流的支持方案。

《路透》指出，加拿大與南韓持續探討針對用於電動車電池的核心礦物深入合作，以及加強情報共享的方法。南韓國家安保室第一次長金泰孝（音譯）說明，「兩國領導人將聚焦討論如何建立以規範為基礎的全球秩序，包括北韓人權問題，啟動高級別經濟與安全對話，加強核心礦產合作。」

一名南韓政府官員透露，尹錫悅及杜魯道將簽署一項有關核心礦產供應鏈、清潔能源轉換及能源安全合作的協議，但他要求匿名，因為該協議尚未敲定。

加拿大擁有豐富礦產資源，包括可用於製造電動車電池的鋰、鈷和鎳，也持續努力擴大電動車生產規模。兩國領導人去年9月會晤時就同意針對礦產供應鏈深入合作，作為減排應對氣候變遷的一環。

此外，雙方也將尋求加強包括情報共享在內的安全合作，以及如何應對逐漸加劇的美中競爭。