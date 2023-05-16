冰島、英國「周休三日」實驗大成功！員工幸福感暴增　病假次數驟降

▲冰島周休三日試驗大成功，薪水照領、員工幸福感倍增。（圖／免費圖庫相片· Pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家。事實上，冰島、英國等歐美國家近年已在部分企業導入周休三日，結果皆取得「壓倒性的成功」，在縮短工作時間情況下，勞工產能不但維持相同水準，甚至能進一步提升。

冰島在2015年至2019年間進行一周工作四天試驗，工作場所包括教育機構、社服機構和醫院等。許多員工的工時由每周40小時減少到35-36小時，結果證明工作效率沒有降低，甚至能達到維持或做得更好，之後更促使工會重新談判工時安排。

目前，冰島有90%的工作人口都享有減免工時，每周工作時間幾乎都低於40小時，這項試驗也連帶影響其他北歐國家，開始跟進類似實驗或推行相關制度。

另外，非營利機構「4 Day Week Global」2022年6月在英國發動大規模周休三日試驗，共計70家企業、3300人參與半年試驗，最終結果顯示，不僅企業營收表示上升，員工離職率、缺勤率也大幅下降；有39%員工更表示，在實驗後他們除了感覺工作壓力有所減輕，連病假的次數也降低了二分之三。

值得注意的是，英國「周休三日」實驗計劃中，有92％參與試驗的企業宣布將延長計畫，其中有18間公司永久採用。