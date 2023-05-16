睽違6個月！烏克蘭奪下首次勝利　巴赫姆特戰線逼退俄軍

▲烏克蘭東部巴赫姆特。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基15日宣布，烏軍在巴赫姆特取得「睽違6個月」的重大勝利，而前線軍官也證實，軍隊在極端困難的情況下持續推進，「我們的資源比敵人少，但我們同時也有能力破壞他們的行動。」

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）15日表示，烏克蘭軍隊自上周以來，持續進攻俄羅斯軍隊位於巴赫姆特（Bakhmut）及其周邊地區的陣地，終於獲得自去年11月奪回南部城市赫爾松以來的首次重大勝利。

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基上將（Oleksandr Syrskyi）在Telegram發表聲明表示，「我軍沿著巴赫姆特方向推進，是防禦巴赫姆特的攻勢首次成功。」他強調，過去幾天的情況表明，即便在極端困難的情況下，烏軍依舊能推進並消滅敵人，「我們的資源比敵人少，但我們同時也有能力破壞他們的行動。」

巴赫姆特戰線已成為烏俄戰爭中持續時間最長、戰況最血腥的戰役，過去半年以來基輔當局處於守勢，而莫斯科則大舉招兵採取攻勢。不過，烏軍正準備開始利用西方國家提供的數百輛坦克與裝甲車發動反攻。

烏克蘭陸軍參謀總部15日晚間表示，俄軍透過猛烈的炮擊加快進攻，希望能夠迅速取得進展，但仍無法推進在巴赫姆特西部伊萬尼夫斯克村（Ivanivske）的戰線。