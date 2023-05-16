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疑上台報告被笑！巴西14歲少年瞬間暴怒　「拿筆猛刺」女同學臉部

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯一所學校本月發生攻擊事件，一名14歲男學生在上台報告時，坐在第一排的女同學疑似因為出聲嘲笑，結果引來怒火，男學生從口袋裡掏出一枝原子筆，突然朝女同學的臉部與背部猛刺，全班同學嚇得當場尖叫。由於行為極端暴力，施暴少年將面臨殺人未遂指控。

▲▼巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯一名14歲少年在課堂上突然暴怒，拿筆狂刺女同學。（圖／翻攝自推特）

▲巴西亞一名14歲少年在課堂上突然暴怒，拿筆狂刺女同學。（圖／翻攝自推特）

據巴西媒體Radar Amazônico與英國《每日郵報》報導，這名14歲少年5月8日上午在瑪瑙斯北部的市立學校Dom Jacson Damasceno Rodrigues的課堂中，與小組成員一同上台報告。事發影片可以看到，少年突然右手從口袋掏出一枝筆，走到一名女同學面前，拿筆用力刺向她的臉部，儘管對方轉身閃躲，少年仍繼續朝她背部狂刺，其他同學也在震驚大叫。

據報導，幾名組員驚覺少年失控傷人後，立刻衝上前抱住他，阻止他繼續襲擊。施暴少年立即遭一名憲兵逮捕後送交警局，並依謀殺未遂罪嫌接受調查。受傷的女學生經治療後已經出院，預計將接受後續的社會與心理狀況追蹤。警察局長圖瑪（Juliana Tuma）表示，少年報告時念錯了一個字，遭到女同學嘲笑後勃然大怒，「我們認為這種盛怒是不成比例的，他襲擊了那名少女。」

少年父親事後透過Radar Amazônico發布一段影片，他哽咽地反駁道，兒子才是在學校被長期霸凌的受害者，並指責市政廳、州長與校方皆未給予幫助，「而瑪瑙斯所有的人都在批判我兒子。」另一名家人還在鏡頭前泣不成聲。他說，家人收到死亡威脅後不得不搬離社區，兒子關在牢房裡像個強盜罪犯，「我兒子只是個14歲的孩子，從未被逮捕。」

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