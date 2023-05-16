各國「周休三日」情況一次看！比利時總理大讚　瑞典卻憂成本太高

▲「周休三日」近日在台備受討論，而冰島、英國實施類似制度後取得正面成效。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，引發熱議。據歐洲新聞台（Euronews）2月底報導，新冠疫情爆發後，員工減少工作天數但工作量不變，藉此提高生產力的工作制度重新受到關注，而全球哪些國家已經開始實施或試驗周休三日制，情況又是如何？以下為您統整。

比利時

比利時勞工去年2月爭取到在不損及薪資的情況下，一周工作日從5天減至4天，這項於11月21日生效的法案允許員工決定每周工作4或5天，但整體工作量不會減少，只是將工時壓縮至更少天數。總理德克歐（Alexander De Croo）表示，政府目標是讓個人與公司在安排工時方面擁有更多自由，新制有利於讓僵化的勞動市場變得更靈活，人民更容易兼顧家庭與工作。

歐盟2021年第三季數據顯示，比利時20歲至64歲族群中，每百人約僅71人有工作，低於歐元區平均值73，也遠比德國等鄰國低了整整10個百分點。比利時7黨聯合執政的政府期望到2030年前將就業率提升至80%的目標。不過，以輪班制勞工而言，則無法選擇這項新制。

▲輪班制的勞工基本上可能無法自主選擇減少工時。（示意圖／CFP）

英國

英國大約61家公司與3300名員工報名參加劍橋大學、牛津大學與倡議組織等合作的實驗計畫，自去年6月6起試行半年「周休三日」，結果約有92%的參與企業在實驗期結束後，決定繼續維持此制度，並稱讚這項試點計畫是個「重大突破」。英國構成國蘇格蘭自2023年起加入實驗，威爾斯議會也建請政府考慮參與試點。

西班牙

西班牙左翼小黨Más País去年宣布，政府已經同意他們的要求，啟動小規模試點計畫，並於12月開始針對部分中小企業，實施每周縮減「至少半天」工時，但不減薪，檢驗是否能提高生產率。西班牙工業部提供1000萬歐元（約新台幣3.3億元）的補助，用以資助參與試驗的企業提供正職員工培訓，並規劃出提高生產效率的工作模式。

冰島

冰島在2015年至2019年間進行了全球最大試點計畫，將每周工時從傳統的40小時，減少為35到36小時，當時大約2500人參與。英國智庫Autonomy與冰島非營利組織ALDA分析結果認為，實驗取得了成功，冰島工會也透過談判縮短了工時。此後，冰島發生重大變化，近9成工作人口都獲得工時減免或其他相應調整。研究人員發現，員工壓力與倦怠減輕，生活與工作的平衡也獲得改善。

瑞典

瑞典2015年試行將工時縮短為6小時，取代原先的8小時工作制，結果反應好壞參半，連左翼政黨也認為大規模實施的成本太高。不過，仍有部分計畫看到積極結果，例如一所大學附設醫院骨科部門將80名醫護人員的每日工時縮短為6小時，並聘請新員工彌補人力損失，醫護人員給出正面反饋。

▲德國是歐洲工時最短的國家之一，比起一般的每周40小時工時，德國人平均只需工作34.2小時。（示意圖／CFP）

德國

德國是歐洲平均每周工時最短的國家之一，據世界經濟論壇（WEF）數據，德國勞工每周平均工作34.2小時，然而工會仍要求進一步減少工時。該國最大工會組織德國金屬工業工會（IG Metall）呼籲縮短每周工作時間，並宣稱這有助於保住工作崗位，避免裁員。

據德國市場研究與民調公司Forsa Institute調查，有71%在德工作者希望周休三日。有75%的人認為每周工作四天對員工而言是有吸引力的；59%的人認為對雇主而言也是可實現的制度；在雇主之中則有將近半數（46%）認為可行。不過，德國政府是否會付諸討論或實施，尚且待觀察，目前主要是規模較小的新創企業正在嘗試減少工時。

日本

日本政府2021年宣布一項全國範圍的彈性調整工時計畫，部分大型企業或也開始引入周休三日的制度，包含松下電器（Panasonic）在去年10月就宣布讓員工選擇性的周休三日。此外，日本微軟（Microsoft）也在2019年短暫嘗試過這種模式。報導稱，這可能對日本而言有多種好處，其中包含改善過勞帶來的疾病或死亡問題。

紐西蘭

跨國消費品巨頭聯合利華（Unilever）目前正在紐西蘭推行為期一年的周休三日試驗，參與員工有81人。聯合利華紐西蘭公司常務董事班茲（Nick Bangs），「我們的目標是以產能衡量績效，而不是工時。我們認為過去的工作方式已經過時，不再合乎目標。」據報導，若實驗成功，將再推廣至其他國家。