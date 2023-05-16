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英國民眾「超過7成」反對周休三日！　55％德國人也說No

▲▼上班族。（圖／CFP）

▲Forsa民調機構指出，德國與英國分別有55%和76%民眾反對周休3日。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

台灣日前有民眾發起連署，希望讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家，獲得逾5000人連署，但德國4月展開的最新調查結果顯示，全國有55%人認為每周只上4天班不切實際，而此前曾對周休3日進行大規模實驗的英國，即使試驗取得了正面效果，但當地仍有76%人對周休三日持反對態度。

據德國之聲報導，全球大部分的工業化國家現階段都採取每周上班5天的工作制，但近來有越來越多企業開始改革，推出周休3日的試驗，而英國去年展開的全球最大規模實驗也在推行相關變革6個月後，證實周休3日可減輕員工壓力、改善健康，且公司流動率和缺勤率也大幅下降。

儘管如此，英國擁護新自由主義的自由民主黨（FDP）人卻依舊對周休3日極為反彈，當地有76%人認為每周少上1天班並不可取，只有25%人贊成勞動者應擁有更多的自由時間。

位於德國的金屬工人工會IG Metall，作為歐洲最大的工業工會，最近也提議德國企業引入「周休3日」的工作模式，但《亮點》雜誌（Stern）委托民調機構Forsa進行的調查卻發現，過去屬於共產東德的各州居民有62%反對引入每周只上4天班的工作模式，而西部各州的此一比例則為54%，整體有55%人反對。

調查也顯示，不同政黨的支持者的看法差異極大，支持環保理念的綠黨（Green Party）擁護者對4天工作制最為熱衷，其中有69%人支持周休3日，只有29%反對，然而支持總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的德國社會民主黨（SPD）者，只有43%人支持周休3日，53%人持反對意見。

德國之聲總結，普遍而言，支持周休3日的人通常援引其他歐洲國家的實驗，聲稱周休3日可減少人們的壓力、提高生產力，但反對者則認為企業將因此面臨財政壓力，並導致工作效率下降。

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