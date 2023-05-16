澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死！　他食道破裂痛苦10小時才喪命

▲39歲女子萊希納及46歲男子安東諾維奇都在進行Kambo儀式後死亡。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

澳洲新南威爾斯州以絕美的沙灘、熱帶雨林和替代療法聞名於世，卻有一對男女在進行古老的亞馬遜儀式後相繼死亡，女方口吐白沫驟逝，男方食道破裂慘死。當地檢警經過漫長調查後，終於掌握儀式使用的青蛙黏液，就是造成兩人殞命的關鍵證據。

據《BBC》報導，39歲女子萊希納因病態肥胖引發的慢性背痛，開始尋求替代療法並學習古老的亞馬遜儀式「Kambo」，經過數個月訓練後，她在專業人士協助下於2019年3月8日舉行儀式，卻在把Kambo敷在胸口及手臂點上5處小燒傷的幾秒內昏倒，數分鐘內口吐白沫死亡，專業人士事後卻消失無蹤。驗屍結果顯示萊希納因「急性心臟病」死亡。

罹患慢性病及20年前車禍導致腦部受損，而有說話與行動困難的46歲男子安東諾維奇(Jarrad Antonovich)，同樣經過Kambo培訓，也同樣在儀式後不久死亡，但過程卻比萊希納漫長和痛苦。他在2021年10月16日儀式當天，從感到不適、無法行走、臉部及頸部異常腫脹，到最後昏迷死亡，過程長達10小時，法醫還在他的食道發現大量破裂，但最令檢警起疑的，還是救護人員初次抵達他的住處時，被不明女子指責「打斷儀式」並帶走喝下死藤水的安東諾維奇。

警方調查後發現，兩人都因為傷病尋求Kambo治療，都有「專業人士」協助，並在使用活體巨猴蛙刮下來的有毒蠟狀物後死亡，但澳洲政府直到2021年才宣布聲稱能排除體內毒素、治療各種疾病，但研究證實沒有任何效益的Kambo違法，因此法院近2周的審理重點，都在「是否有錯過搶救時機」，學界及相關部門則在討論更進一步監管作為。

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