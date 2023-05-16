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29歲男遭恐怖女友「囚禁3天」！　嫌被逮辯：怕男友出軌

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲嫌犯因為怕男友出軌，竟將對方囚禁在家。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

阿根廷一名女子因為擔憂男友出軌，竟將對方囚禁在家3天，直到被害人好不容易拿到手機向友人求救，朋友才替他報警。警方將他救出後，也隨即依綁架罪嫌逮捕該名女子。

根據《每日郵報》報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯一名29歲男子與30歲女友交往6個月，然而隨著時間流逝，他卻發現女友的控制慾越來越強，甚至對他設置門禁，要求他和朋友外出後，必須在規定時間前回家，導致兩人的關係逐漸惡化。

女友還曾經因為不滿他外出，將他的通訊軟體登出，弄壞他的手機，導致被害人無法與其他人聯絡。嫌犯後來因為擔心男友跟其他人接觸後就會出軌，最後竟然直接將男友囚禁在家中的一間臥室，並且斷絕他與外界的一切接觸。

被害人被囚禁3天後，13日偷偷取得女友的手機，並傳簡訊給自己的另一名朋友求救。朋友接獲消息後隨即報警，而警方趕往現場後也立刻破門而入，救出遭到囚禁的男子。目前嫌犯已經被警方拘留，同時被控綁架。

另一方面，美國田納西州3月也出現一起恐怖情人的囚禁事件，嫌犯貝爾（Brenton Bell）將40歲的女友鎖在一間空屋的櫃子內長達2個月，被害人每天只被允許從櫃子裡出來1個小時，幾乎沒有食物，也不能到洗手間上廁所。

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