宿醉太想睡覺！德護理師「擅幫病患打鎮靜劑」　2八旬病患慘死

▲德國一名護理師為了在值班時可以好好睡覺，竟故意為病人注射藥物，導致2人死亡。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

德國一名被稱為馬力歐G（Mario G）的男性護理師，在當地15日被慕尼黑法院判處終身監禁，因為這名護理師為了讓自己在輪班時可以安靜地好好睡一覺，故意為病人注射非處方藥物，造成2名患者死亡。

據法新社報導，27歲的馬力歐G在法庭上承認，自己因為每天酗酒，導致他經常在輪班時宿醉，想要安靜地好好睡一覺，也正因如此，他才會為病人施打鎮靜劑與「雞尾酒療法」中的非處方藥物，以便病人能在他值班時熟睡，上班更輕鬆。

馬力歐G此舉導致院內有2名分別高齡80歲和89歲的患者死亡，而院內唯一一位存活下來的患者是德國著名詩人恩岑斯貝格爾（Hans Magnus Enzensberger）。他曾在2020年3次被施打相關藥物，但都堅強地活了下來，並在2年後自然死亡，享耆壽93歲。

慕尼黑地方法院發言人指出，法院同時也認定馬力歐G還有6項謀殺未遂罪罪名成立，並將判處他終身監禁。報導稱，這起案件令人聯想到德國另一名連環殺人的護理師霍格爾（Niels Högel）的案件。霍格爾因通過注射謀殺了自己照顧的85名患者而在2019年被判處無期徒刑。