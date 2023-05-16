　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宿醉太想睡覺！德護理師「擅幫病患打鎮靜劑」　2八旬病患慘死

▲▼護理師。（圖／CFP）

▲德國一名護理師為了在值班時可以好好睡覺，竟故意為病人注射藥物，導致2人死亡。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

德國一名被稱為馬力歐G（Mario G）的男性護理師，在當地15日被慕尼黑法院判處終身監禁，因為這名護理師為了讓自己在輪班時可以安靜地好好睡一覺，故意為病人注射非處方藥物，造成2名患者死亡。

據法新社報導，27歲的馬力歐G在法庭上承認，自己因為每天酗酒，導致他經常在輪班時宿醉，想要安靜地好好睡一覺，也正因如此，他才會為病人施打鎮靜劑與「雞尾酒療法」中的非處方藥物，以便病人能在他值班時熟睡，上班更輕鬆。

馬力歐G此舉導致院內有2名分別高齡80歲和89歲的患者死亡，而院內唯一一位存活下來的患者是德國著名詩人恩岑斯貝格爾（Hans Magnus Enzensberger）。他曾在2020年3次被施打相關藥物，但都堅強地活了下來，並在2年後自然死亡，享耆壽93歲。

慕尼黑地方法院發言人指出，法院同時也認定馬力歐G還有6項謀殺未遂罪罪名成立，並將判處他終身監禁。報導稱，這起案件令人聯想到德國另一名連環殺人的護理師霍格爾（Niels Högel）的案件。霍格爾因通過注射謀殺了自己照顧的85名患者而在2019年被判處無期徒刑。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
藥商捲款潛逃！150家藥局恐釀倒閉潮　衛生局出手了
假日湧4.5萬人！　台中2萬坪LaLaport開幕
快訊／三讀通過！　氣象局、觀光局升格為署
24歲男插進聯結車「頭掛車斗晃」傷勢曝！　網刷一排：命大
男女「亞馬遜儀式」後慘死！　他食道破裂痛苦10小時才喪命
快訊／腦震盪家人心疼！　林書豪自爆：父母問我可不可以退休
周杰倫成遺珠？　金曲評審：我還好！點名這2人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

脊椎穿刺「針頭不小心刺進脊隨」！　日8旬老翁下半身癱瘓

5歲妹「遭爸爸割喉」爆血慘死浴缸！　他親手殺女後墜樓亡

宿醉太想睡覺！德護理師「擅幫病患打鎮靜劑」　2八旬病患慘死

最夯做愛地點！調查曝大家都喜歡「在外面來」　車震只排第4名

各國「周休三日」情況一次看！比利時總理大讚　瑞典卻憂成本太高

「周休三日」上班反而更累？　專家：每天工作6小時更有效

建交60周年！杜魯道今起訪韓會尹錫悅　推動安全與核心礦物合作

共軍證實　美中機艦曾於東沙群島海域交手

英國民眾「超過7成」反對周休三日！　55％德國人也說No

日消防員忘帶AED下救護車！搶救7分鐘才電擊　患者心室顫動亡

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

脊椎穿刺「針頭不小心刺進脊隨」！　日8旬老翁下半身癱瘓

5歲妹「遭爸爸割喉」爆血慘死浴缸！　他親手殺女後墜樓亡

宿醉太想睡覺！德護理師「擅幫病患打鎮靜劑」　2八旬病患慘死

最夯做愛地點！調查曝大家都喜歡「在外面來」　車震只排第4名

各國「周休三日」情況一次看！比利時總理大讚　瑞典卻憂成本太高

「周休三日」上班反而更累？　專家：每天工作6小時更有效

建交60周年！杜魯道今起訪韓會尹錫悅　推動安全與核心礦物合作

共軍證實　美中機艦曾於東沙群島海域交手

英國民眾「超過7成」反對周休三日！　55％德國人也說No

日消防員忘帶AED下救護車！搶救7分鐘才電擊　患者心室顫動亡

新光金大戰／吳東進求助金管會？　主委黃天牧駁傳言

美軍入台協訓　陸國防部警告：解放軍持續加強練兵備戰

讓兒子養石頭當寵物　貼心餵食＋帶去公園玩...媽：是一輩子的事

響應518國際博物館日　竹市推「館館散步集章趣」

維管費喊漲40%！傳衛武營不買單「關6號出口」　高捷回應了

脊椎穿刺「針頭不小心刺進脊隨」！　日8旬老翁下半身癱瘓

民眾黨多次延攬黃國昌　時代力量：不可能跟和黑金靠攏的柯文哲為伍

立院三讀通過《農業部組織法》　綠委：讓農民有更多的保障

萬海「洋春輪」新造船命名典禮暨公益捐贈　新船將加入亞洲線

阿根廷4月通膨飆逼近109％　急升息600個基點至97％

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

巴菲特出清台積電持股！　1股都不剩

帶小3投票竟遇正宮　他被開槍又狂砍

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

男子「情趣用品自慰」結果觸電身亡

女創立「房事秘笈」群組：妻子要和妓女一樣服侍老公

別和狗狗同床共眠！專家曝「超致命危機」

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

台灣人立陶宛街訪「了解台灣」嗎　正妹答：珍奶

烏克蘭：俄軍已無力發動大規模進攻

人妻「假出軌」騙尪　老公留遺書自盡

紐西蘭旅館大火恐10死！　20人失蹤

邀全班參加派對「0出席」　陌生鄰居驚喜現身　

台赴烏志願軍視訊民主峰會：不阻止俄國下個是我們

更多熱門

相關新聞

警犬最終訓練「不能追貓」！20隻德牧死亡凝視乳牛貓

警犬最終訓練「不能追貓」！20隻德牧死亡凝視乳牛貓

對於狗狗來說，喜歡追逐貓咪好像是天性。近期有張1987年的老照片又被網友們廣傳，是警犬訓練的最終關卡「不能追貓咪」照片，整排德牧露出「耐人尋味」的表情，對著一隻乳牛貓虎視眈眈。

英76%人反對周休三日　55％德國人也說No

英76%人反對周休三日　55％德國人也說No

陪病男送「1水果」示好！護理師當場翻白眼

陪病男送「1水果」示好！護理師當場翻白眼

護理人員於疫情降級後仍辛勞

護理人員於疫情降級後仍辛勞

澤倫斯基：最快今年讓俄徹底戰敗

澤倫斯基：最快今年讓俄徹底戰敗

關鍵字：

德國Mario G護理師非處方藥物終身監禁

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

金曲獎34／完整入圍名單！

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

即／台61線2大車嚴重事故全線封閉！

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面