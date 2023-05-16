澤倫斯基結束歐洲行　獲贈F-16希望落空！英法：願協助培訓飛行員

▲澤倫斯基在雙方事先保密的情況下，於15日早上飛抵英國，與蘇納克在倫敦近郊鄉間別墅會晤。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基15日旋風拜訪英國，與英相蘇納克（Rishi Sunak）進行會談後返回烏克蘭，結束了他為期3日的歐洲之行。致力於獲得美製F-16戰機的澤倫斯基會後透露，他對於組建一個「戰機聯盟」感到樂觀，而蘇納克則承諾將加強對烏克蘭的軍援，但英法2國皆未承諾將為烏克蘭提供戰機。

據美聯社與德國之聲報導，蘇納克表示，除了此前承諾的飛行培訓計畫外，英國也將在未來數個月內，為烏克蘭提供數百枚防空飛彈和更多的無人機系統，其中包括射程超過200公里的新型遠程攻擊無人機。他也就克宮「對英國持續為基輔提供抗俄武器持負面看法」的言論做出回應，強調英國絕不會背棄烏克蘭，並將長期支持烏方。

至於澤倫斯基致力於獲得F-16戰機一事，蘇納克的發言人在當日也證實，英國沒有向烏克蘭派遣戰鬥機的計畫，因為英國皇家空軍並沒有F-16，但他們將在今夏開始為烏克蘭飛行員提供訓練。烏克蘭傾向於獲得的F-16是一款美製戰機，被北約與多國空軍廣泛使用。

澤倫斯基訪英前也曾出訪法國，並獲法國總統馬克宏承諾，將為烏克蘭的飛行員提供訓練。馬克宏15日在接受法媒TF1採訪時指出，法國對培訓烏克蘭飛行員持開放態度，而且相關培訓隨時可以開始，但他從未承諾要為烏克蘭提供戰機，「我說過飛彈，也說過培訓，但我從來沒說過戰機」。