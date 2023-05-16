土耳其大選「造王者」是他！極右翼歐根擁5%票倉　成第二輪關鍵

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）生涯競選連任，首次須進入第二輪決選。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

掌權20年的土耳其總統艾爾段14日面臨生涯最艱困的一場大選，完成100%計票後，雖然勝過主要對手基里達歐魯，但由於無人得票過半，土耳其最高選委會確定將在5月28日舉行第二輪決選。CNN指出，影響選局的關鍵最終可能落在，首輪僅獲得約5%選票的極端民主主義候選人身上，有望成為下屆元首的「造王者」。

根據美媒CNN報導，土耳其最高選舉委員會宣布，在結束100%票箱計票後，兩大候選人都未能達到直接當選的50%得票率門檻，將在5月28日進行第二輪決選，首輪全國投票率為88.92%。

▲土耳其總統大選在野黨陣營候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）。（圖／路透）

美聯社引述選委會主席葉納（Ahmet Yener）說法指出，在接近完成計票前，現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）以49.5%的得票率，勝過主要反對黨聯盟候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）獲得的44.9%選票。而上屆2018年大選時，艾爾段以超過52%的得票率在首輪勝出，這是他執政20年來首度面臨第二輪。

艾爾段在開票結束前曾充滿信心地表示，他「已經領先」了最緊追在後的對手約260萬張選票，估計最後數字還會增加，「相信會以50%以上的得票率在首輪結束選舉。」確定進入第二輪投票後，他則說，藉此證明土耳其是個進步的民主文化國家，「我們將在5月28日的選舉中獲取歷史性的勝利。」

由6個反對黨組成聯盟推舉出的候選人基里達歐魯則表示，他誓言將奮戰到最後，並呼籲選民保持樂觀「不要陷入絕望……我們將振奮起來，一起贏得這場選舉。」他還補充，自己與團隊投票日以來都在馬不停蹄地做準備，「歸根究柢，一切都將由我們的國家決定。」基里達歐魯承諾將徹底改革艾爾段的伊斯蘭主義傾向政策，並恢復民主、挽救經濟。

▲得票率僅5%的候選人歐根（Sinan Ogan）的支持者們，將成為土耳其總統大選第二輪的關鍵票倉。（圖／路透）

然而，外界現在最為關注的卻是第三位候選人歐根（Sinan Ogan），在此之前他是名極端民族主義的邊緣政客，在土耳其以外幾乎不為人知，現在這位在首輪投票獲得5.17%選票的55歲極右翼候選人，據他所選擇支持的對象，可能成為任何一人的「造王者」（kingmaker）。

▲歐根表示，若不是他，艾爾段早就會在第一輪中勝出。（圖／路透）

歐根說，接下來他將盡最大努力使民族與國家獲得利益，但沒有表態將支持哪個候選人或政黨，只說會透過協商來決定。他向路透社透露陣營堅守的「紅線」，不論和哪方結盟，都絕不會在「遣返難民」與「打擊恐怖主義」方面讓步，要他支持基里達歐魯的前提是，反對派同意不對親庫德族政黨做出任何退讓。CNN補充，土耳其接收來自鄰國敘利亞的尋求庇護者已經成為政治辯論的核心議題。

▲極端民族主義者歐根表示，無法接受與親庫德族的政黨結盟。（圖／路透）

而BBC則表示，要讓這位極右翼候選人的所有選民轉向中左翼領導的反對派似乎不太可能。歐根在BBC採訪中毫不留情地批評，反對派未能打敗艾爾段贏得首輪選舉，直言「如果沒有他，總統大選將在第一輪就結束」。但他同時指責，在艾爾段統治20年之下，執政黨也正遭遇著經濟、大地震等如此之多的挫折。