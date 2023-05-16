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泰國下任總理是誰？「哈佛+MIT學霸」成最強黑馬　年輕人挺爆

▲▼泰國大選，民主派「前進黨」（Move Forward）成為最大黨，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為下屆總理。（圖／路透）

▲泰國前進黨大獲全勝後上街謝票，黨魁皮塔有望成為下屆總理。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國大選結果出爐，抱持改革理念的前進黨（Move Forward）拿下151個席次，翻轉民調成為最大黨，並且宣布與第二大黨為泰黨及其他小黨共組聯合政府。42歲前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）如今有望成為下一屆泰國總理，他的身世背景也引來關注。

皮塔出生在一個有政治淵源的富裕家庭，父親曾是農業部顧問，叔叔是前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的幕僚。他2月受訪時表示，自己在紐西蘭讀高中時對政治產生興趣，「我被送到紐西蘭的偏遠地方，當時那裡只有3個電視頻道，你要不是看澳洲肥皂劇，就是看國會辯論。」

▲▼泰國大選，民主派「前進黨」（Move Forward）成為最大黨，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為下屆總理。（圖／路透）

▲▼泰國大選，民主派「前進黨」（Move Forward）成為最大黨，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為下屆總理。（圖／路透）

▲▼泰國大選，民主派「前進黨」（Move Forward）成為最大黨，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為下屆總理。（圖／路透）

皮塔在曼谷法政大學念金融學，之後前往哈佛大學攻讀公共政策碩士學位，最後在麻省理工學院（MIT）取得工商管理碩士學位（MBA）。他畢業後接手已逝父親的玄米油公司，後來成為共享汽車Grab的泰國地區執行長，2012年與知名女星Chutima Teenpanart結婚，但於2019年離婚，現在是一個帶著7歲小孩的單親爸爸。

2019年，皮塔代表未來前進黨（Future Forward Party）當選國會議員，就此踏入政壇，未料該黨隔年就因爭議指控而解散，前進黨緊接著迅速成立，他則被任命為新黨魁。

▲▼ 泰國改革派前進黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat） 。（圖／路透）

▲42歲的前進黨（Move Forward）黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）。（圖／路透）

皮塔作為反對派議員，犀利批評軍事政變上位的帕拉育政府，被認為是泰國國會的「明日之星」。他領導的前進黨大膽承諾打破軍方政治影響力，並且改革王室相關法律，贏得廣大民眾支持，尤其最受年輕人青睞，這些選民對多年來的軍方統治感到幻滅，並且渴望改變。

皮塔確認可能成為下一任總理後宣告，「今天是新的一天，希望能夠充滿明媚陽光和希望」，「這個時代的氣氛已經改變了，而現在就是正確時機。」他15日重申會繼續推動冒犯君主罪（lèse-majesté）的改革，「我們將在這個會期通過法案，透過國會確保成熟、透明、全面的討論，我們應該如何推動君主與大眾的關係。」

BBC指出，前進黨在本屆大選以壓倒性優勢獲得驚人勝利，引發了飛躍性的變革。泰國選民拒絕了近10年的軍方勢力統治，把最多選票投給前進黨，對於一個經歷至少12次成功政變的國家來說，是相當不容易的成就。儘管組建聯合政府還有數周時間，但考量到泰國軍方仍有相當大的權力，能夠擁護屬意統治者，一切仍可能變得混亂。

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