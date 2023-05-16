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當街露鳥！她一看噴笑「比我家狗狗的還要小」　暴露狂惱羞秒逃

▲▼英國沃靈頓（Warrington）34歲暴露狂穆斯塔法（Dana Mustapha）。（圖／翻攝推特）

▲穆斯塔法當街暴露生殖器，卻被嘲笑「比我家狗狗的還要小」。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

英國沃靈頓（Warrington）發生猥褻事件，34歲的穆斯塔法（Dana Mustapha）靠近陌生女子，假裝要香菸來抽，卻趁機掏出生殖器自慰，未料受害者不僅沒有嚇到，反而大笑表示，「我2隻狗狗的陰莖都比你的還要大」，讓他自尊心嚴重受創，惱羞逃跑。

根據沃靈頓地方法院文件，穆斯塔法是伊拉克公民，宣稱自己聽不懂英語，在去年9月露鳥被嘲笑尺寸之前，已有多次公然恐嚇、猥褻、暴露、隨地便溺甚至攻擊路人的前科。

穆斯塔法曾尾隨男性路人，大聲叫囂「我要Ｘ死你」，並威脅割斷對方喉嚨，幾天後再次相遇，突然笑著脫褲暴露生殖器，而那個地區常有學童經過。另一次，他在兒童遊戲區裡自言自語，發現有人看過來，立刻興奮地脫褲蹲下，還伸手試圖抓住經過的人。

穆斯塔法經常在某間店前方徘迴，有一次卻直接在門口尿尿，還不斷從窗外狂盯老闆跟顧客。在另一起暴露事件中，受害女子打電話請異性友人過來幫忙，對方試圖在警方抵達前抓住嫌犯，卻被穆斯塔法又踢又揍，嚴重瘀傷。

穆斯塔法的辯護律師格林（Peter Green）表示，「如同被告一樣心理健康狀態不佳的人，在監禁環境中將很難適應」，因此向法官求處有條件緩刑。但是，法官格雷厄姆（Anthony Graham）當庭駁回，「這是一個嚴重的問題…我們今天就要把你送去關押。」

穆斯塔法被指控多項暴露、威脅、騷擾及毆打攻擊罪名，儘管全部都不認罪，仍被判46周監禁、賠償金及4年禁制令，不准靠近6名受害者或進入指定街道，同時也被登記為性犯罪者，禁止進入兒童遊戲區，或在開放公共場所接觸任何女性。

 

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