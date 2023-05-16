女創立「房事秘笈」群組：妻子要和妓女一樣服侍老公　下場淒慘

▲女子聲稱妻子要像妓女一樣服侍自己的丈夫。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

馬來西亞一名女子在通訊軟體創立「房事秘笈」群組，聲稱能傳授各種性愛技巧，卻被揭發秘笈內容全是藉由宗教之名，宣揚性侵與虐待，內容曝光後掀起輿論並引起當地政府注意，女子見東窗事發，立刻在社群道歉。

據馬來西亞《中國報》報導，該名在Telegram擁有超過2萬4千人追蹤的女子，打著宗教的旗號在付費群組內傳授房事秘笈，卻被揭發內容盡是呼籲丈夫要強姦妻子，妻子要和妓女一樣服侍老公。

女子還稱，若妻子不願意滿足丈夫的需求，男方就必須傷害她，並引用宗教教條表示，「妻子無論何時何地，都要盡全力滿足丈夫的需求」，該國首相署（宗教事務）部長拿督莫哈末納，收到情資後已指示伊斯蘭發展局調查並傳喚女子到案。

目前雖不清楚女子是否遭到傳喚及偵訊，但她已在臉書道歉，表示自己的見解有誤，強調這些看法與任何宗教或清真寺無關，她願意為此負責並已學到教訓。伊斯蘭發展局則指出，女子言論不是伊斯蘭教義，也不該用猥褻字眼公開討論私密話題，若有人因此受害，發展局將協助處理。

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