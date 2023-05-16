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台灣赴烏志願軍視訊民主峰會：不阻止俄國下個是我們

▲姚冠均（Jack Yao）在第6屆哥本哈根民主高峰會視訊發言。（圖／翻攝推特「@AoDemocracies」）

▲姚冠均在第6屆哥本哈根民主高峰會視訊發言。（圖／翻攝推特「@AoDemocracies」）

中央社哥本哈根15日綜合外電報導

非政府組織民主聯盟基金會主辦的哥本哈根民主高峰會今天登場，曾赴烏克蘭前線協助對抗俄羅斯的台灣人姚冠均受邀以視訊發言說，若不阻止俄國侵略，下個遭入侵的就是台灣。

民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）今天在推特（Twitter）發文，分享姚冠均（Jack Yao）在第6屆哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）視訊發言的畫面，還有他告誡台灣民眾的話。

曾在戰場前線支援烏克蘭軍隊抵禦俄羅斯入侵的姚冠均表示：「如果我們不在前線阻止俄羅斯侵略，你的孩子、家人將必須面臨更艱難的處境。我想對台灣民眾說：若我們不阻止他們，下一個就會輪到我們。」

總統蔡英文今天也應民主聯盟基金會邀請，以錄影方式於哥本哈根民主高峰會發表演說。

蔡總統致詞提到，自從去年峰會以來，大家看見威權政權帶來更多威脅；中國共產黨更是在經濟和政治上，對不同意或質疑其行為的國家、組織及個人升高脅迫手段。

蔡總統強調，台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，與理念相近國家的夥伴關係即是最有效防禦措施；台灣人民對民主的承諾是前所未有堅定，台灣人民深知民主是永久且唯一的路，只要攜手團結一致，必能讓彼此更強大。

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