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台灣人立陶宛街訪「了解台灣」嗎　正妹秒答：珍珠奶茶

記者林彥臣／綜合報導

台灣與立陶宛在最近3年來關係迅速升溫，官方交流也越來越多，但是立陶宛的民眾是否了解台灣呢？YouTuber「阿官KUAN」就在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）街訪是否了解台灣，一位正妹1秒答出珍珠奶茶來自台灣，另外還有一位民眾自豪表示，立陶宛代表歐洲價值支持台灣。

「阿官KUAN」在維爾紐斯街頭訪問了多位民眾「是否了解台灣」，答案包括台灣有一位女總統、是一個「非官方國家」、有很發達的科技產業、位在中國南方的一座島。

▲▼YouTuber「阿官KUAN」在立陶宛街訪是否了解台灣，一位正妹秒答，珍珠奶茶來自台灣。（圖／翻攝自阿官KUAN）

▲YouTuber「阿官KUAN」在立陶宛街訪「是否了解台灣」，一位正妹秒答，珍珠奶茶來自台灣。（圖／翻攝自阿官KUAN）

其中一位正妹回答，因為她很喜歡旅行，所以在Instagram Reels有時候會看到有關台灣的有趣影片，包括台灣的美食等等，有一個朋友去過台灣，她住在寄宿家庭，遇到的人都很友善好客。

「阿官KUAN」接著問，是否知道珍珠奶茶來自哪裡？正妹秒答，「台灣」。

「阿官KUAN」後來問民眾有關台灣在維爾紐斯設立「代表處」的問題，有些人回答不知道，有些人回答知道，功能類似大使館，還有人回答代表處主要的爭議在於「名稱問題」，而台灣是「好人」，當然要跟好人站在同一邊。

▲▼民眾接受「阿官KUAN」訪問時自豪表示，立陶宛代表歐洲價值支持台灣。（圖／翻攝自阿官KUAN）

▲這位民眾接受「阿官KUAN」訪問時自豪表示，立陶宛代表歐洲價值支持台灣。（圖／翻攝自阿官KUAN）

還有一位民眾很自豪的表示，這是一件很偉大的事，立陶宛代表歐洲價值站出來，即使立陶宛只是一個小國，但還是可以作為其他國家的榜樣，支持台灣不要害怕中國的侵略。

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