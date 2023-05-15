泰國人妻「假出軌」騙尪鬧出事！　老公崩潰「留遺書」自盡

▲泰國人妻假出軌騙老公，結果老公留下遺書尋短。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一名49歲人妻不滿丈夫愛吃醋又不上進，就假裝與一名韓國男子熱烈通話，還告訴丈夫自己有可能離開他，沒想到丈夫得知一切之後，居然選擇留下遺書自盡，讓人妻崩潰不已。

根據Thaiger報導，泰國49歲人妻梅伊（May）與丈夫一起住在沙美島（Samet），而她不滿丈夫非常愛吃醋又不上進，所以決定演一齣「出軌戲」來刺激丈夫。梅伊假裝和一名韓國男子通電話，甚至告訴丈夫自己在跟對方談戀愛，若是他再不努力打拼，自己就會和他離婚。

梅伊甚至將兩個人通話紀錄的截圖放到臉書上，結果丈夫大怒之下拿出一條尼龍繩，威脅梅伊自己會自殺，但梅伊搶走尼龍繩後隨意安撫他，並向丈夫保證自己跟這名韓國男子沒有任何關係，而梅伊也相信自己的丈夫不會真的尋短。

▲丈夫的遺體在住家附近的森林裡被發現。（圖／翻攝自Facebook／นักข่าว เมืองชล）



沒想到梅伊最後等來的卻是一場悲劇，她突然接到沙美島網路警察的電話，詢問她丈夫是否在身邊，因為他們在臉書上發現了丈夫留下的遺書，上面寫著，「我希望每個人都快樂，他是個好人，但我不是，再見了。」

梅伊一接到消息立刻打電話給丈夫，但是卻完全聯繫不上，最後她在家裡附近的樹林裡發現丈夫的腳印，而已經毫無氣息的丈夫躺在樹林地上，而上方的樹枝掛著斷裂的尼龍繩。目前丈夫的屍體已經送往醫院交由法醫檢驗，而梅伊也接受了警方的訊問。

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